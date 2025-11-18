Bruselas busca movilizar fondos de donantes internacionales para reforzar a la Autoridad Palestina

Archivo - Banderas de la UE en una imagen de archivo - JAMES ARTHUR GEKIERE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea organiza este jueves una reunión del grupo internacional de donantes para Palestina con el que busca movilizar apoyo político y financiero internacional para la Autoridad Palestina en línea con el respaldo europeo a la solución de dos Estados.

"Queremos trabajar con los Estados miembros, junto con socios nacionales como los países del Golfo, y catalizar el apoyo político para una gobernanza viable del Estado palestino en el futuro", ha asegurado el portavoz europeo de Ampliación, Guillaume Mercier, en rueda de prensa desde Bruselas.

El Ejecutivo europeo defiende que la reunión representa una importante cita internacional, con hasta 60 delegaciones de Estados miembros, terceros países, además de organizaciones internacionales, con la que reforzar el apoyo a la Autoridad Palestina y promover su agenda de reformas.

"El objetivo es precisamente hacer balance de las reformas que se han llevado a cabo, las que se han implementado, debatirlas y debatir el camino a seguir", ha ahondado Mercier.

Como principal apoyo financiero de la Autoridad Palestina, la UE tiene contraído un compromiso político relevante con la entidad palestina y sigue de cerca la agenda de reformas necesarias, han explicado fuentes europeas.

En la capital comunitaria defienden no solo el apoyo financiero a la Autoridad Palestina, sino también consideran importante mantener el debate sobre la "gobernanza viable" de un Estado palestino, en una contribución concreta de la UE al plan de paz de Donald Trump y en línea con el apoyo a la solución de dos Estados.