Bruselas celebra que cinco países de la UE pacten con Ruanda la creación de un centro de expulsión de migrantes

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha celebrado este lunes el acuerdo alcanzado entre Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos con Ruanda para abrir en este país un centro de deportación de migrantes, a donde estos países trasladarán a quienes se les haya denegado el derecho de asilo mientras se completa el procedimiento para proceder a su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario.

Bruselas está a la espera de conocer los detalles del proyecto antes de evaluar la propuesta en detalle y aclarar si podrán destinarse fondos europeos a la misma, pero en todo caso "celebra" la iniciativa y sus servicios han "seguido de cerca los trabajos preparatorios" de los cinco países para la creación del centro, ha indicado el portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert.

Aunque el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente por el momento, representantes de los cinco países comparecerán este mismo lunes por la tarde en una rueda de prensa en Viena en el marco de una conferencia sobre migración, en donde fuentes oficiales citadas por varios medios internacionales confirman que Ruanda será el primer país con el que este grupo establezca un centro o 'hub' para externalizar las deportaciones.

"Naturalmente, corresponde a los Estados miembro afectados realizar los anuncios pertinentes; una vez que lo hagan, podremos ofrecer más comentarios y profundizar en la cuestión, pero esto es lo que puedo adelantar por el momento: Celebramos esta iniciativa y hemos seguido de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembro para la creación de un centro de retorno de este tipo", ha dicho el portavoz comunitario en una rueda de prensa en Bruselas.

Así, ha indicado que la Comisión valora los "esfuerzos" realizados por los cinco gobiernos y toma nota del "minucioso trabajo preparatorio" para poner en marcha el proyecto, incluidas "medidas para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la estrecha colaboración con los organismos de Naciones Unidas en este proceso".

A la espera de conocer los detalles de lo convenido con Ruanda, se tratará del primer acuerdo nunca negociado por miembros de la Unión Europea con un país tercero para externalizar a su territorio parte de la gestión migratoria y de retornos, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos --contra la que votó en contra España, precisamente por las dudas legales sobre estos centros de deportación--.

En este contexto, Bruselas insiste en que es una prioridad para el bloque hacer "más eficaz el sistema de retornos" europeo y recalca que la nueva legislación comunitaria en materia de retornos "ofrece a los Estados miembro la posibilidad de establecer centros (en terceros países)".

"Este enfoque innovador puede contribuir a abordar la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional", ha argumentado Lammert, quien ha apuntado que habrá que analizar "caso por caso" antes de determinar si pueden destinarse fondos comunitarios a estos traslados.

Así, el portavoz ha apuntado que "en principio, corresponde a los Estados miembro financiar" los centros de retorno, pero existe la "posibilidad" de que la Unión Europea proporcione "apoyo para medidas complementarias" y, en ese marco, habrá que evaluar "caso por caso" cada solicitud específica que pueda llegar de parte de los Estados miembro interesados.