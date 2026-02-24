Bruselas confía en desbloquear el veto de Hungría al préstamo a Ucrania y a las nuevas sanciones contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a su llegada este martes a Kiev para conmemorar el 4º aniversario de la invasión rusa de Ucrania - Andreas Stein/dpa

BRUSELAS 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea se ha mostrado comprometida a alcanzar la unanimidad entre los Veintisiete para aprobar el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que este lunes Hungría vetara ambas iniciativas esgrimiendo que no aprobaría medidas favorables a Ucrania por estar boicoteando el paso de crudo ruso a su país.

Tras admitir en rueda de prensa desde Bruselas que al Ejecutivo comunitario le habría gustado poder confirmar este martes la aprobación del préstamo y de las nuevas sanciones contra Moscú, la portavoz jefe de la Comisión, Paula Pinho, ha asegurado que ambas medidas "no están fuera de la mesa" y que confían en "sacarlas adelante".

"Estamos trabajando para asegurarnos de que todos los líderes cumplan los compromisos que anunciaron y asumieron en el Consejo Europeo de diciembre", ha explicado la portavoz, tras recordar que uno de los líderes que firmó el préstamo de 90.000 millones a Ucrania, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, "no está cumpliendo su compromiso".

Sobre el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que bloquearon tanto Hungría como Eslovaquia, Pinho ha traído al presente que hasta el momento se han aprobado 19 paquetes de sanciones "con el apoyo unánime de los 27 Estados miembro", un esfuerzo que "a veces se subestima".

"Hemos tenido en 19 ocasiones el apoyo unánime de los 27 Estados miembro, y lo conseguimos. No es fácil, obviamente, y por eso digo que no debemos subestimar y debemos recordar lo que hemos estado haciendo y logrando en condiciones extremadamente difíciles, en particular con un proceso de decisión que, para algunos asuntos, requiere unanimidad", ha proseguido en su explicación.

Cuestionada sobre si ve posible que se plantee una reforma de la unanimidad requerida en algunas cuestiones, como la política Exterior, la portavoz ha detallado que la Comisión conoce "los desafíos de la unanimidad", pero que ha tragado con esas "reglas del juego" durante muchos años.

"Son las reglas de los Tratados. Por tanto, seguimos esas reglas. Seguimos poniendo mucho esfuerzo en asegurarnos de contar con el apoyo de todos los Estados miembro cuando las normas exigen que todos estén a bordo. Lo hemos hecho muchas,, muchas veces", ha concluido.

El lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para tratar sin éxito de aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, y a fin de dar el último visto bueno necesario a una modificación del presupuesto comunitario para aprobar el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev en aras de cubrir sus necesidades urgentes de financiación.

No obstante, Hungría había avisado en la víspera de que vetaría las sanciones a Rusia y el préstamo a Ucrania esgrimiendo que Kiev está boicoteando el flujo de crudo a su país a través del oleoducto a Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Finalmente, cumplió su amenaza tras haber cargado contra la Comisión Europea por defender más a un Estado de fuera de la UE que a otro que ya forma parte del bloque comunitario.