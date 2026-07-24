Bruselas confirma el despliegue de cuatro aviones para combatir los incendios forestales en España

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España) - Mateo Lanzuela - Europa Press

BRUSELAS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este viernes el despliegue de cuatro aviones para apoyar la lucha contra los incendios forestales en España, después de que el Gobierno solicitara la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Bruselas ha explicado que ya ha movilizado dos aviones con base en Grecia y otros dos estacionados en Italia, además del servicio de imágenes por satélite Copernicus, y ha subrayado que mantiene preparados otros recursos comunitarios, entre ellos una reserva de 777 bomberos preposicionados en distintos Estados miembro que podrían desplegarse si España lo solicita.

"Recibimos la petición española para activar el Mecanismo de Protección Civil anoche y ya hemos movilizado cuatro aviones junto con el servicio de imágenes por satélite Copernicus para apoyar la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", ha indicado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en rueda de prensa.

Itkonen ha recordado que el funcionamiento del mecanismo exige que sean los Estados miembro quienes soliciten formalmente la ayuda para que Bruselas movilice los recursos comunes disponibles. En este sentido, ha recordado que la reserva estratégica 'rescEU' cuenta actualmente con una flota de 22 aviones y cinco helicópteros destinados a responder a emergencias en toda la Unión.

Bruselas ha insistido en que la responsabilidad de hacer frente a los incendios corresponde en primer lugar a las autoridades nacionales, aunque ha asegurado que mantiene un contacto "muy estrecho" con los Estados afectados y responderá a cualquier petición adicional de asistencia que reciba. "Por el momento, lo que hemos desplegado son cuatro aviones Canadair para España", ha precisado.

"Seguimos la situación con gran preocupación, como vemos los incendios en España, como los vemos en Francia y como los hemos visto en Portugal, y el verano no ha hecho más que empezar", ha advertido Itkonen.

Preguntada por la capacidad de respuesta de la UE si se multiplican los incendios simultáneamente en distintos países, Itkonen ha señalado que Bruselas actúa en función de las solicitudes que presentan los países y que la flota 'rescEU' constituye solo una parte de la respuesta europea, ya que también existe un mecanismo para coordinar la ayuda bilateral entre países vecinos.

"Nos estamos preparando para una situación grave, porque veremos estos fenómenos meteorológicos extremos con mayor frecuencia y serán más duros y más brutales", ha avisado.

La respuesta de Bruselas llega después de que el Gobierno español solicitara la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), reclamando al menos cuatro medios aéreos de ala fija para combatir los incendios que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y Ávila.

Fuentes de Moncloa ya habían confirmado que Grecia e Italia aceptaron la petición ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 cada uno. Además, el Ejecutivo declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila por la evolución de los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, que han obligado a evacuar a cerca de 11.500 personas.

Se trata de la segunda ocasión en la que España activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE para hacer frente a incendios forestales, después de recurrir a este instrumento en agosto de 2025 durante los grandes fuegos registrados en Jarilla (Cáceres) y Castilla y León. En aquella ocasión, varios países europeos aportaron aviones, helicópteros, equipos terrestres y personal de enlace para apoyar las labores de extinción.