Bruselas coordina con los Veintisiete la actuación frente a la desinformación por la crisis de Ceuta

Archivo - Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, interviene durante una rueda de prensa. - Jennifer Jacquemart/European Com / DPA - Archivo

BRUSELAS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha coordinado este jueves con los Veintisiete la respuesta frente a la desinformación vinculada a la crisis migratoria en Ceuta, en un encuentro en el que España ha trasladado al resto de socios europeos la evolución de la situación y se han examinado las medidas adoptadas hasta ahora y otras posibles actuaciones en el ámbito digital.

"La Comisión continuará con una coordinación intensiva con las plataformas para detener la propagación de información errónea y desinformación y combatir las falsas promesas difundidas por las redes criminales", ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, tras la reunión.

La cita, celebrada en el marco de la Junta Europea de Servicios Digitales, ha permitido además a los Estados miembro "intercambiar opiniones y evaluar el compromiso" de Bruselas con las compañías tecnológicas, así como "las medidas adoptadas hasta ahora, las posibles acciones futuras y los últimos acontecimientos".

"Combatir la migración ilegal y proteger vidas es una responsabilidad compartida", ha defendido la política finlandesa, que ha asegurado que el trabajo en este frente "continúa".

La reunión se produce después de que la Comisión haya intensificado desde en los últimos días los contactos con plataformas como Meta y TikTok para hacer frente a la desinformación relacionada con la crisis en la ciudad autónoma, con reuniones periódicas y contactos diarios con las compañías.

Bruselas asegura que esta colaboración está "dando frutos" y que las empresas digitales están actuando frente a publicaciones vinculadas al tráfico de migrantes, la violencia, la incitación y los mensajes de odio, además de tratar de ofrecer información fiable a los usuarios en determinadas búsquedas para limitar el alcance de mensajes falsos o engañosos.

"Lo que nos trasladan es que esta cooperación está resultando muy eficaz y que las plataformas están tomando medidas sobre esta base", había explicado horas antes el portavoz comunitario Guillaume Mercier, quien señaló que la atención se mantiene "al máximo nivel" ante acontecimientos que podrían producirse en cualquier momento.