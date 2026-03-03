Bruselas cree que la escalada del conflicto en Oriente Próximo "justifica" el refuerzo militar de la UE

Archivo - Banderas de la UE - Arne Immanuel Bänsch/dpa - Archivo

BRUSELAS 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha afirmado que la actual escalada del conflicto en Oriente Próximo, originada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, "justifica" la política de refuerzo militar que la Unión Europea ha estado llevado a cabo en los últimos años.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, se ha referido al apoyo en materia de defensa anunciado por algunos Estados miembro como Grecia o Francia a Chipre tras el ataque a una base militar británica en su territorio, destacando la apuesta del Ejecutivo comunitario en aumentar las capacidades comunes de defensa.

"Por desgracia, estos acontecimientos en Oriente Próximo también están justificando todo el trabajo que se ha venido realizando en el ámbito de la defensa y en el que la presidenta Von der Leyen ha puesto tanto énfasis en los últimos años, en gran medida, aunque no solo, a raíz de la guerra en Ucrania", ha indicado la portavoz.

Pinho ha proseguido explicando que "una vez más" hay "otro ejemplo" que demuestra la importancia de que la Unión Europea cuente con sus propias capacidades de defensa. En este sentido, ha precisado que el incidente registrado no afectó a Chipre como Estado, sino a una base militar de un país de fuera de la UE --Reino Unido-- en su territorio.

"Pero creo que conviene recordar lo que hemos estado haciendo en términos de refuerzo de esas capacidades de defensa", ha añadido la portavoz, tras insistir que la Comisión sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

Las declaraciones de la Comisión tienen lugar después de que este lunes Chipre denunciara un ataque con drones a la base británica de Akrotiri, "causando daños limitados", en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.

En respuesta, Grecia ha anunciado el envío de dos fragatas y aviones F-16 a Chipre, junto al sistema antidrones 'Centavros', mientras que Francia enviará sistemas antimisiles y antidrones, según ha informado la agencia de información chipriota CNA.