Bruselas da por imposible cerrar las negociaciones del Brexit en octubre y acusa a May de falta de claridad

Publicado 01/07/2018 10:57:24 CET

LONDRES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Unión Europea han explicado a 'The Independent' que las posiblidades de cerrar en octubre los principios del acuerdo para la salida de Reino Unido del bloque, como desea el Gobierno británico, son prácticamente inexistentes porque la primera ministra del país, Theresa May, "no sabe lo que quiere" a la hora de discutir los puntos a tratar.

"Ahora mismo no hay esperanzas de que se cierre en octubre", ha explicado una de estas fuentes. "No sabemos exactamente lo que (May) está pidiendo, ¿cómo quiere que lo consigamos?", han añadido. "Primero, Reino Unido tiene que decidir qué es lo que quiere. Luego, ésto se tiene que discutir e, incluso si se aceptan los términos, hay procesos que poner en marcha antes de que todo el mundo decida seguir adelante".

Bruselas está aguardando a que May mantenga una reunión crucial este próximo viernes con el pleno de su Consejo de Ministros para decidir de una vez por todas su aproximación en las negociaciones con Bruselas, en un encuentro que podría dilatarse hasta altas horas de la madrugada.

Otras fuentes cercanas de la Comisión Europea especulan con la posibilidad de que las líneas generales del acuerdo puedan cerrarse en diciembre. "Pero ya se pondría en duda la posibilidad de ratificar el trato antes de marzo", fecha presuntamente definitiva para zanjar la salida de Reino Unido.

"LAS CARTAS SOBRE LA MESA"

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha hecho un llamamiento este viernes para que el gobierno británico "ponga las cartas sobre la mesa" en las negociaciones del Brexit a la vez que ha recordado que "los asuntos más difíciles están todavía por resolver", en relación a la necesidad de evitar la vuelta a una 'frontera dura' en la isla de Irlanda tras la salida de Reino Unido de la UE.

"Sobre el Brexit, los Veintisiete han tomado nota de los avances hasta el momento. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo y los asuntos más difíciles están todavía por resolver. Si queremos alcanzar un acuerdo en octubre (sobre la salida) necesitamos progresos rápidos. Este es el último llamamiento para poner las cartas sobre la mesa", ha asegurado Tusk en rueda de prensa tras finalizar la cumbre de líderes de la UE.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han insistido en la necesidad de "acelerar los trabajos" de preparación para una hipotética falta de acuerdo en las negociaciones del Brexit entre Bruselas y Londres, tal y como han reflejado en el texto de conclusiones sobre la salida de Reino Unido de la UE del segundo día de cumbre de líderes en la capital comunitaria

Por otro lado, el texto recuerda, en línea con lo anunciado en las últimas semanas por el negociador jefe de Bruselas para el Brexit, Michel Barnier, la "preocupación" de los líderes por "el hecho de que no se hayan logrado todavía avances significativos para llegar a un acuerdo sobre una solución de último recurso para Irlanda e Irlanda del Norte".