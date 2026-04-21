Bruselas defiende eliminar barreras en la UE para que las empresas crezcan y compitan a nivel global

El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, ha defendido este martes la necesidad de eliminar la fragmentación del mercado único europeo para facilitar la creación y el crecimiento de empresas y evitar que compañías con potencial se trasladen fuera de la Unión Europea.

"Sobre el papel, Europa es el mayor mercado integrado del mundo, pero en la práctica creo que todos sabemos que su pleno potencial hoy sigue sin explotarse", ha señalado el político irlandés durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press en Madrid.

En este sentido, McGrath ha advertido de que la diversidad de marcos legales y las trabas regulatorias existentes están frenando el desarrollo de las empresas europeas, dificultando su crecimiento y expansión dentro del mercado único y reduciendo su capacidad para competir a nivel global.

"Hoy, los emprendedores e inversores se enfrentan a 27 sistemas jurídicos nacionales y más de 60 formas societarias. Durante demasiado tiempo, esta fragmentación y cargas innecesarias, junto con sus costes asociados, han desincentivado que el talento, la ambición y la innovación europeos se establezcan, crezcan y permanezcan en Europa", ha recalcado.

A este respecto, el comisario ha subrayado que esta situación tiene un impacto directo en la capacidad de Europa para retener proyectos empresariales con potencial, que en algunos casos optan por desarrollarse fuera del bloque en busca de entornos más simples y predecibles.

"El año pasado en España se crearon más de 100.000 nuevas empresas, pero la cuestión es cuántas de ellas van más allá de operar a nivel local y logran realmente escalar en el mercado único de la UE y, en última instancia, expandirse a nivel global", ha advertido.

Para hacer frente a esta situación, McGrath ha defendido la reciente iniciativa presentada por la Comisión Europea conocida como 'EU Inc', también denominada 'régimen 28', un marco jurídico societario armonizado y de carácter voluntario que permitiría a las empresas operar bajo un mismo conjunto de normas en los 27 Estados miembro.

Según ha explicado, esta iniciativa busca ofrecer mayor rapidez y simplicidad en la creación de empresas, con la posibilidad de constituirlas de forma digital en un plazo de hasta 48 horas y con costes reducidos.

Asimismo, ha destacado que el modelo pretende facilitar el acceso a financiación y la captación de talento, mediante herramientas como sistemas armonizados de incentivos para empleados y procedimientos más ágiles para invertir y operar a escala transfronteriza.

Con todo, el comisario ha incidido en que esta iniciativa deberá ir acompañada de avances paralelos en la integración del mercado único para alcanzar "todo su potencial", ya que la eliminación de las barreras existentes sigue siendo, a su juicio, una condición clave para que las empresas europeas puedan crecer, innovar y competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.