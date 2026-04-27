Bruselas desaconseja las flotillas hacia Gaza por motivos de seguridad y pide acceso humanitario sin trabas

Un barco de la flotilla a Gaza - Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA

BRUSELAS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desaconsejado este lunes el envío de flotillas para entregar ayuda humanitaria a Gaza al considerar que este tipo de iniciativas entraña riesgos para la seguridad de sus participantes, tras la salida de una nueva expedición desde Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí.

"Respetamos el compromiso humanitario de todas las personas a bordo de la flotilla, pero desaconsejamos este tipo de entregas porque ponen en riesgo la seguridad de los participantes", ha señalado la portavoz de Gestión de Crisis de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, en una rueda de prensa desde Bruselas.

Además, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que, aunque en la Unión Europea existe el derecho al activismo y a la libertad de reunión, también deben respetarse las normas de navegación en aguas internacionales y las "normas básicas que se aplican a las flotillas en general".

Por otro lado, la Comisión ha reiterado su llamamiento a garantizar un acceso humanitario "sin impedimentos" al enclave y ha subrayado que mantiene contactos regulares con Israel y con los Estados miembro sobre esta cuestión.

"Apoyamos la entrega basada en principios de la ayuda humanitaria que realizamos en Gaza. Trabajamos con nuestros socios. De hecho, compartimos el mismo objetivo: llevar alimentos y equipos necesarios a Gaza y aliviar el sufrimiento de su población", ha concluido.