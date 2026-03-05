Bruselas descarta por el momento desplazamientos migratorios de Irán hacía otros países de la región o de la UE

Archivo - El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner, ha dicho este jueves que "por el momento" no se están registrando "ningún movimiento" migratorio desde Irán hacia otros países de la región o de la Unión Europea, si bien ha apuntado que desde el bloque observan la situación para estar preparados ante eventuales consecuencias en materia de migración o seguridad si se alarga el conflicto.

"Por supuesto, hay algunos desplazamientos dentro de Irán, desde Teherán hacia otras ciudades o regiones, pero por el momento no vemos ningún movimiento hacia Europa ni hacia otros países de la región (de Oriente Próximo)", ha resumido el conservador austríaco, a su llegada a una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea cuya agenda prevé discutir sobre eventuales impactos en la seguridad de la UE tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta del país con ataques a otros países de Oriente Próximo.

"Es importante que discutamos y estemos preparados nosotros mismos ante cuestiones tanto migratorias como de seguridad", ha razonado, después de apuntar que la Unión Europea está en "estrecho contacto" con sus interlocutores en la región para hacer seguimiento de la situación.

Preguntado por el mismo asunto a su llegada a la reunión a 27, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha opinado que en todo caso la Unión Europea ha demostrado en crisis anteriores estar preparada para responder ante el repunte de llegadas de demandantes de asilo, como ocurrió en 2015 desde Siria o más recientemente desde Ucrania por la invasión rusa.

"Toda situación de inestabilidad manifiesta y complicada, compleja, como la que estamos viviendo, si se perpetúa en el tiempo, genera una problemática diversa. Pero la Unión Europea en el 2015, consecuencia del conflicto en Siria, fue capaz de enfrentar la misma ", ha indicado el ministro en declaraciones a la prensa.

En este sentido, ha defendido que en la UE se tienen "los medios, las capacidades y, sobre todo, la voluntad manifiesta de proteger a aquellos que necesiten la protección" y, por tanto, en este caso "no existiría ningún problema, porque ya hemos afrontado otras crisis parecidas".