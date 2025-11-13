Bruselas desembolsa 5.900 millones de euros en apoyo a Ucrania de su ayuda macrofinanciera y de activos rusos

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto a líderes europeos en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Dinamarca. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desembolsado este jueves 5.900 millones de euros de ayuda a Ucrania, con la liberación del último tramo de 4.100 millones de euros de ayuda a Ucrania de los beneficios generados por los bienes rusos congelados, así como el quinto pago regular de más de 1.800 millones de euros en el marco del instrumento para Ucrania.

En total, la suma asciende a 5.900 millones de euros, reafirmando el papel de la UE como el mayor y más fiable donante de Ucrania, ha destacado la Comisión Europea en un comunicado.

En concreto, el tramo de 4.100 millones de euros marca la finalización del programa de financiación de la Comisión Europea, consistente en 18.100 millones de euros en préstamos concedidos en 2025 para apoyar el gasto corriente de Ucrania en el transcurso de la guerra. Estos fondos provienen del uso de los intereses generados por los bienes rusos congelados en Europa.

A esta cifra se suma la contribución de otros socios del G7 para, en conjunto, aportar este año 45.000 millones de euros en apoyo financiero urgente a Ucrania. Hasta la fecha, otros países del G7 han desembolsado 12.800 millones de euros adicionales, por lo que el apoyo canalizado a Kiev es de 30.900 millones de euros.

Junto a la ayuda proveniente de los activos rusos, Bruselas ha completado este jueves el desembolso de más de 1.800 millones de euros en el marco del Mecanismo para Ucrania, que tiene como objetivo reforzar su estabilidad macrofinanciera y mantener el gasto público en medio de la guerra contra Rusia.

Este plan orienta además la agenda de reformas e inversiones del país. Este tramo se concede tras culminar Ucrania nueve pasos concretos de reforma en el marco del quinto tramo y de una medida pendiente del tramo anterior.