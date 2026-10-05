Bruselas desembolsa otros 157 millones a Moldavia tras cumplir 18 reformas económicas

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, con el primer ministro de Moldavia,Vasile Tofan. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desembolsado este lunes 157 millones de euros adicionales a Moldavia tras constatar que el país ha completado 18 reformas comprometidas en el marco del plan de crecimiento económico del país, con lo que eleva a 661 millones los fondos ya puestos a disposición de Chisináu, de los 1.800 millones previstos a través de este instrumento.

El Ejecutivo comunitario ha anunciado el desembolso coincidiendo con la décima reunión del Consejo de Asociación UE-Moldavia, después de evaluar positivamente el cumplimiento de las 18 reformas, que abarcan los siete ámbitos contemplados en el plan: desarrollo del sector privado, resiliencia y gobernanza económicas, cohesión social y mercados laborales, energía, transición ecológica y buena gobernanza.

Se trata del tercer desembolso realizado bajo este instrumento, con el que Bruselas busca respaldar la aplicación de la agenda de reformas del país y favorecer su progresiva integración en el mercado único europeo.

Bruselas propuso en octubre de 2024 este plan de crecimiento, dotado con 1.800 millones de euros en ayudas y préstamos, con el objetivo de acelerar la convergencia económica de Moldavia con la UE y avanzar en su integración gradual en el mercado único europeo.

La financiación está condicionada al cumplimiento por parte de Chisináu de una agenda de reformas alineada con los estándares europeos. Cuando presentó la iniciativa, la Comisión señaló además que los fondos servirían para apoyar proyectos de infraestructuras, seguridad energética, sanidad y digitalización, entre otros ámbitos, como parte de los esfuerzos para preparar al país candidato para una futura adhesión a la UE.