Bruselas destina 13,5 millones de euros a África para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño

Archivo - Vista de una tormenta sobre Somalia desde la Estación Espacial Internacional. - NASA / Zuma Press / Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este viernes una partida de 13,5 millones de euros en ayuda humanitaria para preparar a las comunidades más vulnerables de África oriental y meridional ante los efectos del fenómeno climático de El Niño previsto para 2026 y 2027, que, según los pronósticos, podría convertirse en el "más intenso jamás registrado" y provocar "graves alteraciones meteorológicas" en distintas regiones del continente.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, los fondos estarán destinados a financiar medidas de prevención y respuesta temprana ante los fenómenos meteorológicos extremos asociados a El Niño, con el objetivo de reducir sus consecuencias sobre la población, proteger los medios de subsistencia y garantizar el acceso a alimentos y servicios básicos antes de que se produzcan las situaciones de emergencia.

"No podemos impedir que llegue El Niño, pero sí podemos limitar su impacto devastador en la vida de las personas. Conocemos las señales de alarma: cultivos que se marchitan, fuentes de agua que se secan y familias llevadas al límite", ha advertido en declaraciones remitidas en un comunicado la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

En este sentido, la responsable comunitaria ha defendido la necesidad de actuar antes de que se materialicen las consecuencias de este fenómeno climático. "Cuando podemos ver que se avecina una crisis, tenemos la responsabilidad de actuar antes de que golpee", ha señalado, antes de subrayar que Europa está movilizando recursos para ayudar a las comunidades a proteger sus hogares, empleos y suministros alimentarios porque "actuar con antelación salva vidas".

SOMALIA, KENIA Y UGANDA, ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

Del total de la financiación anunciada, Somalia recibirá seis millones de euros para preparar emplazamientos de evacuación, proporcionar ayudas económicas de emergencia y reforzar los servicios sanitarios y nutricionales, mientras que Kenia contará con un millón de euros para mejorar la preparación frente a desastres en las zonas más vulnerables, mediante asistencia económica, apoyo para alojamiento y atención sanitaria.

Por su parte, Uganda recibirá otro millón de euros para ampliar la respuesta a la inseguridad alimentaria que ya afecta al país, mientras que los 5,5 millones restantes se destinarán a financiar actuaciones preventivas y medidas de respuesta temprana en África meridional y la región del océano Índico, con el objetivo de mitigar los efectos del fenómeno meteorológico.

El anuncio se produce a pocos días del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), prevista para la próxima semana, en la que la mejora de la preparación y la resiliencia frente a los efectos del cambio climático será una de las principales cuestiones que se abordarán.