Bruselas destina 200 millones para reforzar su alianza con Groenlandia frente a las pretensiones de EEUU

De izquierda a derecha, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; , el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Julien Mattia/European Commissio / DPA

BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes un paquete de 200 millones de euros en inversiones para Groenlandia con el que busca reforzar su alianza con la isla y ampliar la presencia de la Unión Europea en el Ártico, en un momento marcado por las pretensiones de Estados Unidos sobre el territorio autónomo danés.

El paquete, enmarcado en el programa 'Global Gateway' para ampliar la influencia de los Veintisiete en el mundo, se invertirá entre este año y el próximo y estará dirigido principalmente a proyectos de conectividad digital, energías renovables y materias primas críticas, aunque también contempla actuaciones en ámbitos como la vivienda y el turismo sostenible.

"Groenlandia puede contar con la UE", ha reivindicado Von der Leyen durante su visita a Nuuk, donde ha defendido que las nuevas inversiones permitirán crear "nuevas oportunidades" y garantizar una Unión Europea "fuerte y comprometida tanto en Groenlandia como en el Ártico". "Groenlandia es un aliado estratégico y un amigo de confianza", ha remachado.

Von der Leyen también ha expresado la solidaridad plena de la UE "con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia", toda vez que ha reiterado que "el futuro de Groenlandia lo deben decidir el pueblo de Groenlandia y Dinamarca. Nadie más".

"Integridad territorial, soberanía, inviolabilidad de las fronteras. Estos son principios fundamentales del Derecho Internacional, y sabemos que el Ártico se ha convertido en uno de los lugares donde chocan las placas tectónicas de la geopolítica. Por eso tenemos un interés directo en lo que ocurre aquí, y por eso estamos preparando una nueva estrategia de la UE para el Ártico", ha proseguido.

La visita de la presidenta del Ejecutivo comunitario a la isla del Ártico --donde se ha reunido con el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen--, se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya reclamado en varias ocasiones el control de Groenlandia alegando razones de seguridad nacional.

Dichas pretensiones de Washington han sido rechazadas por las autoridades groenlandesas y danesas, además de por la Unión Europea, que ha afirmado en reiteras ocasiones que corresponde exclusivamente a los ciudadanos de Groenlandia decidir el futuro de la isla.

200 MILLONES PARA CONECTIVIDAD, ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS

En concreto, los 200 millones anunciados por Bruselas servirán para financiar proyectos de conectividad digital, materias primas sostenibles y energía limpia, además de preparar nuevas actuaciones en ámbitos como el turismo y la vivienda. La Comisión y las autoridades groenlandesas ya han acordado una primera batería de proyectos, mientras estudian nuevas inversiones con cargo al paquete, según ha indicado el Ejecutivo europeo en un comunicado.

En conectividad, la UE apoyará durante los próximos cinco años la ampliación de la capacidad por satélite de Groenlandia a través de proveedores europeos para mejorar la "velocidad, fiabilidad y resiliencia" de las comunicaciones, especialmente en las poblaciones más remotas. Bruselas también financiará estudios para determinar la "viabilidad" de desarrollar centros de datos en la isla.

En materia de recursos estratégicos, parte de los fondos se destinará a impulsar proyectos de minería sostenible conectados con la industria europea, mediante análisis técnicos y la búsqueda de inversores, con el objetivo de lograr cadenas de valor "más integradas y resilientes". Bruselas señala proyectos de grafito y molibdeno como ejemplos del potencial de esta cooperación y de su contribución a reforzar la "seguridad del suministro".

El paquete financiará igualmente un programa de la compañía energética groenlandesa Nukissiorfiit para "modernizar y descarbonizar" el suministro eléctrico en localidades remotas mediante sistemas híbridos de energías renovables, con los que se espera reforzar la "fiabilidad" del suministro y ampliar el uso de energías limpias.

Los fondos restantes se emplearán para preparar nuevos programas principalmente en turismo sostenible y vivienda, tras considerar al primero como una de las oportunidades "más inmediatas y prometedoras" para diversificar la economía, desarrollar el sector privado y crear empleo en Groenlandia, mientras que la vivienda es vista como un elemento "esencial" para hacer frente al envejecimiento del parque inmobiliario y favorecer un crecimiento sostenible.

NUEVO MARCO DE RELACIONES CON GROENLANDIA

Más allá del paquete de inversiones, Von der Leyen ha firmado con Nielsen y Frederiksen una nueva declaración conjunta que actualiza el marco de relaciones entre la UE, Groenlandia y Dinamarca y busca reforzar la agenda común de inversiones, el diálogo político y los intercambios entre sus ciudadanos.

La declaración, que sustituye a la acordada en 2015, reconoce la creciente "importancia estratégica" de Groenlandia y amplía la cooperación a ámbitos como las infraestructuras, la producción de energía limpia, la conectividad digital o las materias primas sostenibles, además de sectores tradicionales como la educación, la pesca, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

El refuerzo de las relaciones llega además después de que la Comisión propusiera aumentar significativamente el apoyo financiero a Groenlandia en los próximos años. En concreto, Bruselas ha pedido reservar 530 millones de euros para la isla en el presupuesto comunitario de 2028 a 2034, más del doble de los 225 millones asignados para el actual marco financiero 2021-2027.