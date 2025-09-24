Bruselas destina 50 millones adicionales en ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis en Gaza

Habitantes de Gaza caminan sobre las ruinas de edificios destruidos por los bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

BRUSELAS 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este miércoles el desembolso de 50 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para responder a la crisis en Gaza, ante la "catastrófica situación humanitaria" en la Franja.

Con estos fondos, el Ejecutivo europeo eleva hasta 220 millones la partida humanitaria destinada a Gaza y Cisjordania y ha movilizado más de 550 millones desde 2023, cuando los ataques terroristas de Hamás en suelo israelí desencadenaron la ofensiva del Ejército israelí contra el territorio palestino que ha dejado hasta la fecha unos 65.400 palestinos muertos.

Puesto que la Unión Europea no tiene presencia en el terreno, la ayuda se canalizará a través de las agencias humanitarias asociadas que será las que puedan repartir la asistencia entre las comunidades más necesitadas en Gaza.

Según señala la Comisión Europea en un comunicado, la ayuda llega después de que se haya confirmado la primera hambruna en Gaza y el desplazamiento masivo y forzoso de la población por la nueva ofensiva israelí contra su capital, ciudad de Gaza.

Mientras en Cisjordania, Bruselas apunta al desplazamiento forzoso continuado, las severas restricciones de movimiento y la violencia de los colonos como motivos detrás de "graves necesidades humanitarias en materia de protección, refugio y acceso a los servicios básicos".

El bloque europeo llegó a un acuerdo el pasado 10 de julio con las autoridades de Israel para que diera pasos que mejoren la situación humanitaria en la Franja y permitan la entrega de ayuda humanitaria "a gran escala", tras los contactos de la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.