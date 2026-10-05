Bruselas destina otros 130 millones a drones y sistemas antidrones para vigilar las fronteras exteriores de la UE

Su suma a los 419 millones ya movilizados desde diciembre en medio del incremento de incursiones en territorio comunitario

Archivo - Un dron ensaya el vuelo en el centro de entranamiento militar de Lest (Eslovaquia) en unos ejercicios de la OTAN
Archivo - Un dron ensaya el vuelo en el centro de entranamiento militar de Lest (Eslovaquia) en unos ejercicios de la OTAN - OTAN - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 13:34
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BRUSELAS, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este lunes 130 millones de euros adicionales para financiar drones y sistemas antidrones de los Estados miembro con el objetivo de mejorar la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea y responder a posibles amenazas derivadas del uso no autorizado u hostil de estos aparatos.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, los fondos se canalizarán a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (BMVI, por sus siglas en inglés) y permitirán a las autoridades nacionales mejorar el conocimiento de la situación sobre el terreno y contar con nuevas herramientas para proteger las fronteras exteriores.

Esta nueva partida se suma a los 250 millones de euros anunciados en diciembre de 2025 y a otros 169 movilizados a principios de este año para financiar drones de vigilancia y equipos relacionados para los Estados miembro y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

En conjunto, el Ejecutivo comunitario ha puesto ya a disposición de los Veintisiete más de 500 millones de euros de los fondos europeos de Interior para tecnologías de vigilancia mediante drones y sistemas destinados a hacer frente a este tipo de aeronaves.

La iniciativa se enmarca además en el Plan de Acción de la UE sobre Seguridad de Drones y Antidrones presentado por la Comisión el pasado mes de febrero para proteger el espacio aéreo y las infraestructuras críticas frente al uso malicioso de estos dispositivos.

A esta financiación se suman los recursos disponibles a través del Fondo Europeo de Defensa para desarrollar tecnologías avanzadas de drones y antidrones, así como las adquisiciones conjuntas de estos sistemas previstas por los Estados miembro en el marco del programa Acción por la Seguridad de Europa (SAFE).

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