Bruselas y Londres acuerdan una declaración política sobre su relación tras el Brexit

Actualizado 22/11/2018 12:02:59 CET

BRUSELAS, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y Reino Unido han alcanzado este jueves una declaración política que establece las bases para su futura relación una vez que Londres abandone oficialmente el bloque comunitario.

Así lo ha anunciado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en un mensaje que ha publicado en la red social Twitter y en el que ha informado de que ya ha remitido el documento a las capitales del bloque comunitario.

"Acabo de enviar a los Veintisiete un borrador de la Declaración Política sobre la futura relación entre la UE y Reino Unido. El presidente de la Comisión (Jean-Claude Juncker) me ha informado de que ha sido pactada a nivel de negociadores y acordada a nivel político", ha escrito, para después añadir que está sujeta todavía al visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno.

A falta de conocer los detalles del texto, se desconoce si recoge las demandas de España con respecto a Gibraltar.

