Bruselas no aclara si la comisaria enviada a Israel criticó en sus contactos la ruptura diplomática con Kallas

La Comisión Europea no ha aclarado si la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica - HAIM ZACH / GPO

BRUSELAS 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea no ha aclarado si la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, que visitó este lunes Israel y se reunió con su presidente, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores, Gideon Saar, criticó en sus contactos la ruptura diplomática que este último anunció la semana pasada con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

Preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas sobre si la comisaria planteó en sendas reuniones la decisión del ministro Saar, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, se ha limitado a responder que "esto forma parte de la naturaleza de este tipo de conversaciones", aunque no ha ofrecido más detalles.

La portavoz comunitaria ha añadido que "la Comisión respalda a todos los miembros de su Colegio", pero ha evitado "entrar en los detalles del debate sobre este asunto concreto".

"Hemos escuchado, como ustedes, los comentarios y no vamos a responder a los comentarios del ministro israelí", ha respondido ante las preguntas de los periodistas sobre las críticas de Saar a Kallas.

Por su parte, el portavoz comunitario Guillaume Mercier ha detallado que durante los encuentros con el presidente y el ministro de Exteriores israelíes, Suica abordó con ellos "las relaciones bilaterales", la situación en Gaza y los planes para su recuperación, así como la aplicación de la resolución de la ONU para el desarme de Hamás, la estabilización del alto el fuego y la reconstrucción de la Franja, así como para el suministro de alimentos y otra ayuda humanitaria.

También ha apuntado que la agenda de este viaje, que estaba "planificada desde hace tiempo", incluye este viernes encuentros en la ciudad cisjordana de Ramala con el vicepresidente palestino, Huseín al Sheij, y el primer ministro, Mohamed Mustafá, con quienes tratará el apoyo de la Unión a la Autoridad Palestina, así como su respaldo a la aplicación de las reformas y la recuperación de Cisjordania.

"Esta misión es realmente importante en el contexto de que queremos mantener un diálogo franco y abierto con ambas partes, con los interlocutores israelíes y palestinos. Así que ayer y hoy la comisaria aprovechó la oportunidad para reafirmar la posición de la UE en relación con la situación en la región", ha proseguido en su explicación.

CRISIS DIPLOMÁTICA CON KALLAS

El viaje tiene lugar apenas unos días después de que el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunciara en un mensaje en redes sociales que cortaba "todos los contactos" con Kaja Kallas por supuestamente comparar al país con la Sudáfrica del Apartheid.

En respuesta, la jefa de la diplomacia europea reivindicó en otro mensaje en redes el diálogo como "base de la diplomacia" y también reafirmó la condena de la Unión Europea a los "asentamientos ilegales" israelíes en Cisjordania.

"El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias. La Unión Europea está siempre comprometida con una relación constructiva con Israel", indicó la política estonia, que también reiteró que la "la solución de los dos Estados sigue siendo el único camino viable" para llegar a una paz "sostenible".

Un poco más tarde, preguntada sobre si realmente había comparado las acciones de Israel con el Apartheid sudafricano, eludió responder esgrimiendo que ya tiene que lidiar "todas las semanas" con polémicas por sus declaraciones privadas. "Así que atengámonos a las declaraciones que hago públicamente cada semana. Esa es la posición europea que estoy representando", concluyó.