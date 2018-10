Bruselas no tenía indicios de un deterioro en la seguridad de Lion Air tras sacarla de su 'lista negra'

Publicado 29/10/2018 15:54:52 CET

La aerolínea indonesia salió en 2016 de la lista de compañías que no pueden operar en la UE

BRUSELAS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que no tenía "indicios" de que el nivel de seguridad de la aerolínea indonesia Lion Air -propietaria del avión siniestrado con 189 personas a bordo-- "se hubiera deteriorado", aunque ha insistido en que analizará los resultados de la investigación sobre el accidente tras sacar a esta compañía de su 'lista negra' en 2016.

"No ha habido indicios de que el nivel de seguridad en Lion Air o en otras aerolíneas indonesias se haya deteriorado", ha dicho el portavoz comunitario de Transporte, Enrico Brivio. "Evidentemente la Comisión continuará vigilando la situación pero es demasiado pronto para extraer conclusiones" sobre las causas del accidente, ha añadido.

"Analizaremos los resultados de la investigación" antes de tomar ninguna medida contra la compañía aérea, ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, quien ha explicado que esta aerolínea, y el resto de las indonesias, abandonaron en 2016 la lista de compañías que tienen prohibido operar en la UE tras una serie de mejoras en la seguridad.

En todo caso, la Comisión ha querido dejar claro que Lion Air no lleva a cabo "operaciones regulares" en aeropuertos del territorio comunitario ni tampoco había solicitado una licencia para operar en la UE como compañía aérea de un tercer país.

El consejero delegado de la compañía aérea de bajo coste Lion Air, Edward Sirait, ha asegurado que el avión que se ha estrellado este lunes trece minutos después de despegar de Yakarta sufrió un problema técnico en un vuelo anterior y que fue subsanado de acuerdo con el procedimiento establecido, según ha informado el diario 'The Jakarta Post'.

Sirait ha dicho que su compañía opera once aviones del mismo modelo, un Boeing 737 Max 8, y ha subrayado que los otros aviones no han tenido ese problema. Además, ha asegurado que no planean dejar en tierra el resto de la flota de Boeing 737 Max 8.

Las autoridades de Indonesia temen que no haya supervivientes entre las 189 personas, entre tripulación y pasajeros, que viajaban a bordo de la aeronave, después de que se estrellase contra el mar de Java apenas trece minutos después del despegue desde el aeropuerto de Yakarta.