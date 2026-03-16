Bruselas ofrece apoyo a Moldavia tras la contaminación del río Nistru por un ataque ruso en Ucrania

Archivo - La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, habla durante una rueda de prensa con el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tras el Consejo de Asociación UE-Ucrania en - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha ofrecido este lunes apoyo a Moldavia para hacer frente a la contaminación del río Nistru, tras un ataque ruso contra la central hidroeléctrica de Novodnistrovsk, en Ucrania, que ha provocado un vertido de petróleo con riesgo para el suministro de agua del país.

Así lo ha señalado en un mensaje en redes sociales la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien ha advertido de que el incidente demuestra que el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania trasciende sus fronteras.

"El ataque de Rusia contra la central hidroeléctrica de Novodnistrovsk en Ucrania ha contaminado el Nistru, una fuente vital de agua potable para la mayoría de los ciudadanos de Moldavia", ha señalado Kos en respuesta a un mensaje previo de la presidenta moldava, Maia Sandu, alertando de las consecuencias del ataque, que han obligado a declarar una alerta medioambiental en el país.

La comisaria ha subrayado que este episodio es "un recordatorio de que la guerra de Rusia no se detiene en las fronteras de Ucrania" y ha trasladado la solidaridad de la Unión Europea con Moldavia.

En este contexto, Bruselas ha indicado que está preparada para movilizar ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que permite coordinar el envío de equipos especializados, material técnico y expertos para apoyar a los países afectados por desastres naturales o emergencias, tanto dentro como fuera de la UE.