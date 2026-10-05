Bruselas pide una investigación "urgente" por la muerte del conductor de un convoy humanitario de la ONU en Sudán

Archivo - Vehículos pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas estacionados en las instalaciones de la organización en la ciudad chadiana de Adré, fronteriza con Sudán. - Eva Krafczyk/dpa - Archivo

BRUSELAS 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reclamado este lunes una investigación "urgente" para identificar a los responsables del ataque aéreo contra un convoy humanitario del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas en Kordofán del Sur, en Sudán, que provocó la muerte de uno de sus conductores.

"Necesitamos una investigación urgente para encontrar a los responsables", ha afirmado la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha recordado que el convoy se encontraba entregando ayuda alimentaria "vital" cuando fue atacado.

En este sentido, Lahbib ha reclamado que quienes vulneren el Derecho Internacional humanitario rindan cuentas por sus actos. "Para hacer cumplir verdaderamente el Derecho Internacional humanitario, quienes lo violan deben rendir cuentas", ha subrayado.

El PMA denunció este domingo la muerte del conductor en un ataque aéreo contra un convoy cuyos camiones estaban "claramente señalizados como vehículos humanitarios" y que se dirigía desde la localidad de Dilling hacia Kadugli.

La agencia de Naciones Unidas, que no ha identificado a los responsables del ataque, reclamó igualmente una investigación "pronta e imparcial" sobre lo sucedido y que los responsables de cualquier violación rindan cuentas.

El ataque tuvo lugar apenas un día después de que otro camión del PMA resultara alcanzado por un artefacto explosivo en Dilling tras haber entregado asistencia alimentaria. Ni el Ejército sudanés ni las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han asumido la responsabilidad por estos incidentes, en el marco del conflicto que enfrenta a ambas partes desde abril de 2023.