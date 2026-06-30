Bruselas prepara el encaje presupuestario de Montenegro para su adhesión a la UE a partir de 2028

Archivo - Ursula von der Leyen y el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para adaptar el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea a la entrada de Montenegro, diseñando un mecanismo que cubre el escenario de su integración a partir del 1 de enero de 2028 y que cifra el impacto de dar la bienvenida al país balcánico al club comunitario en 3.200 millones de euros.

Con este paquete financiero, que ya se ha presentado a los Estados miembro, el Ejecutivo comunitario quiere preparar a las instituciones y los países para la ampliación de la UE, en un momento en el que Podgorica aspira a cerrar las negociaciones de adhesión antes de que termine 2026 y en el que ya se ha empezado a redactar el Tratado de Adhesión con la aspiración de que Montenegro se adhiera en 2028.

El plan busca evitar interrupciones en la financiación y minimizar carga administrativa ante la ambición del país balcánico, ya que detalla cómo sería la transición de Montenegro desde los fondos de preadhesión que recibe actualmente hacia los fondos internos de la UE --una vez se una a la UE--, así como los incrementos proporcionales en las distintas partidas presupuestarias afectadas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que se trata de "un paso más" hacia el futuro de Montenegro en la Unión. "Estamos preparando a Montenegro, a los Estados miembro y a nuestras instituciones", ha señalado en declaraciones remitidas en un comunicado, en las que ha defendido que la ampliación "funciona cuando es un proyecto europeo compartido basado en el mérito, el compromiso y la confianza".

También se ha referido a este plan presupuestario la comisaria de Ampliación, Marta Kos, que ha señalado que la propuesta "facilitará al máximo la transición" de Montenegro de país candidato a Estado miembro y "garantizará la continuidad desde el primer día de su ingreso".

LA ADHESIÓN COSTARÁ 3.200 MILLONES A LA UE

Tras el acuerdo alcanzado por los Estados miembro para comenzar a redactar el Tratado de Adhesión y a medida que Montenegro avanza en la fase final del proceso de adhesión, esta propuesta "supone un nuevo paso adelante", según ha defendido Bruselas en un comunicado.

El paquete presentado este martes se enmarca en el capítulo 33 de la negociación --dedicado a las disposiciones financieras y presupuestarias-- y aclara que la adhesión de Montenegro a la Unión Europea supondría un coste de 3.200 millones de euros.

El apoyo se canalizará mediante planes basados en resultados, que abarcan áreas como el desarrollo regional, la agricultura, la política social y los asuntos de interior. Asimismo, establece que Montenegro contribuirá al presupuesto de la UE "en igualdad de condiciones" que los demás Estados miembro, y prevé la transferencia de los fondos de preadhesión previamente asignados a Montenegro para apoyar las políticas internas de la UE.

El Ejecutivo comunitario ha aclarado que, aunque el país de los Balcanes aspira a integrarse a la Unión en 2028, la adhesión se producirá "únicamente" cuando "cumpla las condiciones de membresía y cuando el tratado de adhesión sea ratificado por todas las partes".

"El acuerdo está condicionado a que Montenegro mantenga el progreso en las negociaciones; no prejuzga el cierre provisional de ningún capítulo", se lee en el escrito, que recuerda que el país está en el ecuador de su proceso de adhesión al haber cerrado 16 de los 33 capítulos de negociación.

Dicho esto, la Comisión ha presentado ya al Consejo (Estados) su propuesta relativa al paquete financiero de Montenegro, a la espera de que los países una posición común. Eso sí, el encaje presupuestario estará sujeto a la negociación final entre el Ejecutivo comunitario y Montenegro.