Bruselas propone reforzar la cooperación de Eurojust con Emiratos, Canadá y seis países de Iberoamérica

Archivo - Banderas de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este lunes iniciar negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá y seis países de Iberoamérica, incluidos Ecuador y Chile, para estrechar la cooperación contra el crimen organizado a través de Eurojust y los tribunales y fiscales de estos países.

Bruselas defiende la necesidad de reforzar los poderes de Eurojust para cooperar con socios internacionales ante el incremento de amenazas transfronterizas, desde el narcotráfico, la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales.

En concreto, la propuesta comunitaria apunta a establecer negociaciones con Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Emiratos Árabes Unidos; con el objetivo de que acepten compartir con Eurojust información operativa, apoyar investigaciones junto a Estados miembro y favorecer la comunicación constante.

El Ejecutivo comunitario tiene ya mandato del Consejo (gobiernos) para negociar marcos similares con otra decena de países: Argelia, Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Túnez y Turquía.

También cuenta con acuerdos ya cerrados con otros 16 países terceros, entre ellos Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Líbano, Serbia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

"El crimen organizado es cada vez más transnacional, sofisticado e interconectado. Nuestra respuesta debe ser coordinada e interconectada igualmente, sólo trabajando unidos más allá de nuestras fronteras podremos afectar las redes criminales y frenar el tráfico de drogas, cibercrimen y blanqueo de capitales", ha considerado el comisario de Justicia, Michael McGrath.