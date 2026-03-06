Bruselas saluda el referéndum de Islandia para decidir si reanuda su proceso de adhesión a la UE

Archivo - Una bandera de la UE - Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 Mar.

La Comisión Europea ha saludado este viernes el anuncio de las autoridades de Islandia de convocar un referéndum sobre la reanudación de sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea, después de que la isla abandonara en 2013 su intención de integrarse en el club comunitario.

"Acogemos con satisfacción el anuncio de las autoridades islandesas sobre el plan de celebrar un referéndum sobre la posible reanudación de las negociaciones de adhesión entre Islandia y la Unión Europea. Islandia es un socio cercano y valorado de la UE", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz comunitario de Justicia y Estado de derecho, Markus Lammert.

El Ejecutivo comunitario ha destacado que la cooperación entre Islandia y la UE "es sólida y de gran alcance" y que Bruselas espera continuarla y fortalecerla "aún más", a la misma vez que se ha mostrado expectante de la decisión que tomen los islandeses en la votación que tendrá lugar "en los próximos meses", según el Gobierno de Islandia.

La reacción de la Comisión Europea tiene lugar después de que la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, haya convocado un referéndum el próximo 29 de agosto para decidir si se abren conversaciones de cara a su posible adhesión a la Unión Europea.

Reikiavik abandonó las negociaciones de adhesión a la UE en 2013 tras cuatro años de conversaciones. Islandia forma parte del espacio sin fronteras europeo Schengen, del Área Económica Europea y de la Asociación de Libre Comercio Europea, además de ser uno de los miembros fundadores de la OTAN en 1949.