Bruselas urge garantizar el acceso autónomo de la UE al espacio y reforzar su capacidad para lanzar cohetes

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, participa en la Conferencia de la UE sobre Acceso al Espacio. Biblioteca Solvay, Bruselas - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha urgido este miércoles a garantizar el acceso autónomo de la Unión Europea al espacio y reforzar su capacidad para lanzar cohetes ante el fuerte aumento de la demanda de satélites previsto para la próxima década, advirtiendo de que el futuro del bloque comunitario en el sector espacial estará "en riesgo" si no aumentan sus capacidades.

"El acceso autónomo al espacio es el objetivo más importante. No debemos depender de cohetes extranjeros", ha defendido el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, durante su discurso de apertura de la segunda Conferencia sobre el Acceso al Espacio, en el que ha situado los lanzamientos como la "prioridad estratégica más importante" para Europa.

Kubilius ha alertado de que Europa se enfrenta a una creciente competencia --con más países que quieren enviar sus satélites al espacio-- por unas oportunidades de lanzamiento "limitadas", una situación que está provocando un aumento de los precios y que, a su juicio, amenaza las ambiciones espaciales tanto nacionales como europeas.

El comisario ha advertido de que el problema no se limita al número de lanzamientos, sino que alcanza también a la infraestructura terrestre, y ha apostado por aprovechar el puerto espacial europeo operativo en Guayana Francesa y las distintas instalaciones que están surgiendo en Europa para crear una red más coordinada.

"Nuestros programas espaciales europeos dependen de ello. Nuestra defensa y seguridad dependen de ello", ha recalcado, avisando de que también está en juego la capacidad de Europa para "moldear" y liderar la economía espacial, así como su competitividad a largo plazo y su "soberanía e independencia estratégicas".

Según las previsiones expuestas por el comisario, la demanda europea de lanzamientos "se multiplicará casi por seis" en los próximos años, impulsada por el fuerte crecimiento del número de satélites de defensa, gubernamentales y comerciales. Solo la UE, ha detallado, necesitará "62 lanzamientos hasta 2034" para programas como Galileo, Copernicus o la constelación de satélites IRIS2.

En este sentido, ha advertido de que la capacidad actual de lanzamientos no permitirá cubrir esa demanda. Solo Ariane, la familia de cohetes y lanzadores espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA), tiene previsto realizar diez lanzamientos al año, frente a los 14 que Europa necesitará para 2031. Vega, otro cohete espacial de la ESA, tendrá capacidad para seis lanzamientos anuales frente a los ocho necesarios en 2030.

AUMENTAR LA INVERSIÓN Y SUPERAR LA FRAGMENTACIÓN

El comisario europeo ha señalado además a la falta de inversión y la fragmentación del sector como dos de los principales obstáculos para competir con otras potencias espaciales. Europa ocupa actualmente el cuarto puesto mundial por masa lanzada, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia, y también está rezagada en tecnologías como los cohetes reutilizables.

En este contexto, ha recordado que Europa representa el 11% de la inversión pública mundial en espacio, frente al 60% de Estados Unidos y el 15% de China, mientras que en inversión privada ha caído del segundo al tercer puesto mundial, superada también por el gigante asiático.

"Estamos fragmentados y divididos, con mercados espaciales fragmentados y capacidades de lanzamiento fragmentadas", ha lamentado Kubilius, que ha defendido la necesidad de movilizar más inversión pública y privada y coordinar los recursos europeos para evitar duplicidades.

Asimismo, ha avanzado que el próximo año pretende presentar un plan de acción sobre el acceso europeo al espacio y que próximamente realizará una gira por instalaciones de lanzamiento, centros de fabricación y centros de pruebas europeos para identificar los principales cuellos de botella y estudiar cómo aumentar la producción y la eficiencia.

"Europa tiene la capacidad de ingeniería y la capacidad industrial, pero ahora necesitamos ambición, velocidad y escala y, por encima de todo, necesitamos unidad", ha concluido el comisario, insistiendo en que la seguridad, la autonomía estratégica y la competitividad europea dependen de garantizar un acceso independiente al espacio.