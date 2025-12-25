Las buenas noticias a nivel humanitario y de DDHH en un 2025 marcado por los conflictos y los desastres naturales

Archivo - Tiendas de campaña usadas por desplazados en la localidad de Al Hauash, en la provincia de Hama, en el centro de Siria (archivo)- Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los titulares de la prensa internacional han estado dominados en 2025 por la expansión de los conflictos, que han llegado a niveles no vistos desde la II Guerra Mundial, y unos desastres naturales que han dejado miles de muertos y ahondado las crisis humanitarias en varios países ya golpeados por la guerra y el cambio climático.

Sin embargo, diversas ONG y agencias de Naciones Unidas señalan también otros acontecimientos relevantes que permiten mirar la situación con mayor optimismo, si bien alertan del impacto de los recortes en la entrega de fondos y su posible repercusión en los progresos obtenidos en varios campos.

La portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en España, Paula Barrachina, afirma que "los movimientos de retorno crecieron de manera significativa en 2025". "En los primeros seis meses del año, los retornos de refugiados y desplazados internos aumentaron tres veces con respecto al primer semestre de 2024, alcanzando los 6,9 millones, uno de los niveles más altos jamás registrados", dice.

"Los retornos hacia y dentro de República Democrática del Congo, Siria, Sudán, Afganistán, Etiopía, Birmania y Ucrania representaron el 95 por ciento de todos los movimientos de retorno en el periodo", explica, al tiempo que argumenta que "uno de los avances más esperanzadores de 2025 ha sido el incremento de retornos voluntarios a Siria", donde "la caída del régimen de Al Assad ha abierto una ventana para la paz y la estabilidad".

Así, Acción Contra el Hambre recalca que "en un año marcado por las emergencias y los desafíos, se ha demostrado que la cooperación internacional y la innovación social siguen siendo motores de esperanza", poniendo como ejemplo la labor de su equipo en un entorno "difícil" para poder atender a 1,5 millones de personas en los Territorios Palestinos Ocupados.

En Gaza, donde este año se declaró una hambruna en varias zonas, más de un centenar de trabajadores de Acción contra el Hambre ha entregado agua, alimentos, apoyo nutricional y psicosocial a miles de familias. "Nuestra labor demuestra que incluso en los escenarios más críticos es posible ofrecer esperanza y dignidad", señala la ONG.

Vista de una calle en Yibuti, capital de Yibuti - Europa Press/Contacto/Wang Guansen

Desde Ayuda en Acción, Giulia Tieni, responsable de la Unidad de Acción Humanitaria, hace hincapié en que "a pesar de los desafíos a los que hace frente todo el mundo en relación con la alimentación, varios países están demostrando que es posible avanzar en la lucha contra el hambre en contextos complejos o en crisis humanitarias prolongadas".

El Índice Global de hambre recoge que Etiopía "logró incrementar la ingesta calórica de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, aumentar sus ingresos y reforzar la resiliencia ambiental", mientras que Sierra Leona "redujo la inseguridad alimentaria estacional y ha mejorado la nutrición escolar mientras impulsa su autosuficiencia arrocera con nuevas tecnologías agrícolas".

Además, Angola "sigue fortaleciendo la vacunación y las infraestructuras rurales tras años de conflicto", mientras que Bangladesh "pasó desde el año 2000 de un nivel de hambre grave a uno moderado y redujo notablemente la desnutrición infantil". A estos avances se suma Nepal, que "sigue ampliando el acceso a alimentos y fortaleciendo la salud nutricional".

En este contexto, Amnistía Internacional apunta que "el activismo y la lucha colectiva siguen abriendo grietas de esperanza", poniendo como ejemplo las "históricas" opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejando "claro" que "no se puede garantizar el pleno disfrute de los Derechos Humanos sin proteger el sistema climático y otras partes del medioambiente".

Asimismo, ensalza la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir una orden de arresto contra el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, por persecución por motivos de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI en Afganistán, lo que supone "un avance hacia la justicia".

La ONG aplaude además la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte tras la orden de arresto por el TPI por supuestos crímenes contra la humanidad durante su "guerra contra las drogas", así como la liberación de destacados activistas en Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Túnez y China.

Médicos Sin Fronteras (MSF) destaca por su parte la "innovadora estrategia" para luchar contra la malaria en 20 centros de salud de Burundi --uno de los países con mayor incidencia de la misma-- con un programa piloto en el que participan unos 18.000 niños y que está permitiendo que ya sean visibles avances.

"Para dar una respuesta más sostenibles, propusimos una postura de piloto a las autoridades: proteger a todos los niños a través de una vacunación contra la malaria, un tratamiento preventivo a largo plazo y la entrega de mallas antimosquitos tratadas con insecticida, todo al mismo tiempo", especifica Zakari Moluh, coordinador de proyectos de MSF en Cibitoke.

MSF pone en valor el programa puesto en marcha por la ONG para atender a pacientes con fístulas en Baidoa, Somalia, que "ofrece reparación gratuita y completa de fístulas como parte de un servicio sostenido e integral, tratamiento de desgarros perineales graves, seguimiento pre y posoperatorio, apoyo nutricional y apoyo psicosocial integral".

En este sentido, Save the Children apunta que la infancia en Somalia cuenta con "mayores protecciones legales y derechos", incluido el acceso a la salud y a la educación, después de que el Parlamento ratificara la única carta regional de África sobre los derechos del niño.

La organización recuerda la decisión de Bolivia de prohibir el matrimonio infantil, convirtiéndose en el 14º país de América Latina en dar este paso. Antes de la aprobación de la ley, más de una de cada cinco niñas eran obligadas a uniones antes de los 18 años, con cerca del tres por ciento estando casadas antes de los 15.

Por su parte, Nazareth Mateos, especialista en género del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en España, señala el paso dado por Yibuti al reformar su Constitución para prohibir la mutilación genital femenina. "Esta enmienda refuerza la protección de la integridad física y la dignidad humana, y consolida el compromiso del país con la erradicación de esta práctica a través de leyes, educación y apoyo comunitario", esgrime.

Más de 230 millones de niñas y mujeres, de las que 144 millones viven en África, han sufrido esta práctica, que causa graves daños físicos, psicológicos y sociales, motivo por el que UNICEF trabaja con gobiernos, organizaciones locales, líderes comunitarios y otros aliados para promover cambios sociales y culturales que la desalienten.

En otro orden de cosas, World Vision alaba los avances en la lucha contra la deforestación, recogidos en el último informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que apunta a una reducción del ritmo al que avanza la destrucción de capa arbórea desde el inicio del siglo, con una disminución de la deforestación a 10,9 millones de hectáreas al año entre 2015 y 2025, respecto a los 17,6 millones entre 1990 y 2000.

"Reforestar tierras degradadas para proporcionar medios de vida a las comunidades más vulnerables es un objetivo desde hace décadas", destaca la directora de Comunicación de World Vision, Eloisa Molina, que dice que la forma de abordar el problema es a través de la promoción de un método de reforestación llamado Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor (FMNR por sus siglas en inglés).

Molina explica que este método "consiste en la selección y gestión de árboles y arbustos que crecen a partir de tocones vivos, raíces y semillas latentes". "Este método es barato y escalable y tiene múltiples beneficios: mayor producción de alimentos, leña y madera de construcción, alimentos silvestres y medicinas tradicionales", reseña.