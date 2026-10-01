Bukele, el TPI y la organización israelí Standing Together, entre los candidatos al premio Sájarov 2026

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele - Camilo Freedman/Dpa - Archivo

BRUSELAS, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el Tribunal Penal Internacional (TPI); y la organización israelí Standing Together figuran entre los seis candidatos al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2026, el máximo galardón que concede anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a la defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

Junto a ellos, optan al premio el palestino Hussam Abu Safiya, propuesto por Los Verdes y La Izquierda; el opositor tanzano Tundu Lissu, candidato del Partido Popular Europeo (PPE) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR); y las hermanas gemelas iraníes Taraneh y Romina Rahimi --ambas condenadas por Teherán-- nominadas por Patriotas por Europa.

La candidatura de Bukele ha sido presentada por el grupo Europa de las Naciones Soberanas (ESN), mientras que los Socialistas y Demócratas (S&D) han propuesto al Tribunal Penal Internacional y sus funcionarios. Los liberales de Renew Europe, por su parte, ha respaldado a Standing Together, organización israelí que moviliza a ciudadanos judíos y palestinos de Israel contra la ocupación y a favor de la paz.

Las candidaturas han sido presentadas este jueves durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, según ha informado el Parlamento Europeo en un comunicado.

Los eurodiputados de las comisiones de Exteriores y Desarrollo votarán el próximo 19 de octubre en Estrasburgo (Francia) para reducir la lista a tres finalistas. Posteriormente, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a la presidenta de la institución y a los líderes de los grupos políticos, decidirá el 22 de octubre quién recibe el galardón.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.