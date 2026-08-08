Bulgaria ve "muy probable" que el dron estrellado este sábado en su territorio era del Ejército ucraniano

Archivo - Imagen de archivo de ejercicios militares en Bulgaria - Europa Press/Contacto/Sgt. Justin Lacy - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La información inicial del Ministerio del Defensa de Bulgaria sobre el dron que se ha estrellado este sábado en su territorio apunta "muy probablemente" que el aparato era una un modelo empleado por el Ejército ucraniano, aunque no ve intencionalidad alguna en el incidente.

"El análisis inicial de los restos muestra que lo más probable es que se trate de un 'dron señuelo' Maya. Este tipo de dron es ampliamente utilizado por las fuerzas armadas ucranianas", ha explicado el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado a Bloomberg. "Por el momento, no hay motivos para creer que el incidente haya sido intencionado".

El dron se estrelló cerca de una estación compresora en el gasoducto Transbalcánico que une Turquía con Ucrania, cerca del antiguo cruce fronterizo de Kardam, a unos 100 metros sobre la frontera compartida entre la Unión Europea y los países miembros de la OTAN en el extremo noreste de Bulgaria.

El Gobierno ucraniano todavía no ha confirmado la procedencia del dron pero ha asegurado que, de ser cierto que es suyo, en modo alguno ha sido deliberado, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhi Tikhi.

"Estamos en estrecho contacto con la parte búlgara y actualmente estamos esclareciendo todas las circunstancias de lo sucedido y todos los detalles técnicos. Estamos completamente abiertos a dialogar con Bulgaria para aclarar los pormenores. Podemos afirmar con seguridad que las Fuerzas de Defensa de Ucrania no dirigieron intencionadamente ningún medio contra Bulgaria", ha asegurado.

En sus declaraciones, recogidas por la agencia Ukrinform, el portavoz hizo hincapié en que la causa fundamental de tales incidentes es la guerra de Rusia contra Ucrania. "Por eso, el cese lo antes posible de la guerra es de vital importancia para garantizar la seguridad de la región, y esperamos trabajar junto con nuestros socios para obligar a Moscú a firmar la paz", ha subrayado.