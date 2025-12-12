Un buque turco se incendia tras un ataque ruso sobre un puerto ucraniano en el mar Negro

Archivo - Un buque en el puerto ucraniano de Odesa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado de que se ha declarado un incendio en un buque de Turquía que se encontraba amarrado en el puerto de Chornomorsk, ubicado en la región de Odesa, tras un ataque con drones y misiles perpetrado por las fuerzas rusas contra la infraestructura portuaria del mar Negro.

El viceprimer ministro para la reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba, ha detallado en Telegram que Moscú sigue "atacando sistemáticamente la infraestructura portuaria, que proporciona transporte de alimentos y carga para los mercados mundiales".

Kuleba ha señalado además que las autoridades pertinentes han iniciado una evaluación del estado actual de las instalaciones, así como de las estructuras que han resultado dañadas, entre ellas un buque de transbordo de contenedores.

El ataque perpetrado por Moscú, que ha provocado explosiones en varios lugares de Odesa, ha desencadenado un aparatoso incendio en el buque turco. Asimismo, al menos un trabajador de una empresa privada ha resultado herido en uno de los puertos de Odesa.

Según ha señalado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esto "demuestra una vez más que los rusos no solo se niegan a tomar en serio la actual oportunidad diplomática, sino que continúan la guerra destinada precisamente a destruir la vida normal en Ucrania".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores turco ha condenado en un comunicado los daños a su portacontenedores, aludiendo a que este tipo de incidentes demuestran "la validez" de sus preocupaciones con respecto a la seguridad marítima y la libertad de navegación.

"Ningún ciudadano turco ha resultado herido en el ataque. Nuestro Consulado General en Odesa sigue de cerca la evolución de los acontecimientos", ha expresado, instando nuevamente a un acuerdo que garantice la seguridad en el mar Negro y que se suspendan los ataques tanto contra la infraestructura energética como la portuaria.

Según informan varios medios turcos, el buque dañado en cuestión es el 'MV Cent', que opera entre la ciudad turca de Karasu y Odesa. De acuerdo con varias páginas de geolocalización marítima, la embarcación tiene bandera de Panamá.