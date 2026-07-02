Burkina Faso anuncia la "neutralización" de "más de 400" terroristas en operaciones en el este del país

Archivo - El presidente de transición de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, durante una visita a Rusia en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han anunciado la "neutralización" de "más de 400" supuestos terroristas en una operación a gran escala lanzada en respuesta a una serie de ataques contra posiciones militares en el este del país africano, sin pronunciarse sobre posibles bajas en las filas de los militares y los 'voluntarios' reclutados para luchar contra las organizaciones yihadistas.

El Estado Mayor del Ejército burkinés ha afirmado que los soldados y los 'voluntarios' "infligieron una dura derrota a los terroristas" el 30 de junio tras "una serie de ataques complejos y coordinados" contra posiciones militares en Gayeri, en la región de Sirba, Solhan y Sebba, estas últimas situadas en Liptako. "Unidades terrestres, apoyadas por vectores aéreos, respondieron de forma inmediata y vigorosa", ha agregado.

"Los bombardeos aéreos y los combates sobre el terreno permitieron neutralizar a más de 400 terroristas, recuperar una importante cantidad de material, incluidas más de 250 motocicletas, 353 armas de diferentes calibres, municione y medios de comunicación", ha señalado a través de un comunicado.

Asimismo, ha destacado que los ataques fueron lanzados "días después de la decisión de Burkina Faso de romper sus relaciones con Francia, por lo que su apoyo a estas hordas terroristas no deja sombra de duda", en el marco de las continuadas críticas de Uagadugú a París por su presunto apoyo a formaciones yihadistas activas en el país africano.

"Tenían como objetivo claro causar el mayor número de víctimas civiles y militares para propagar un discurso falso sobre la situación de seguridad en nuestro país", ha argumentado, antes de aplaudir a las fuerzas de seguridad y los 'voluntarios' por su "profesionalidad" y ensalzar la memora de "los caídos en defensa de la patria", sin dar cifras de fallecidos.

Las autoridades burkinesas anunciaron el 26 de junio la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia, país al que acusa de ejercer un "activismo incesante contra los intereses" burkineses y de apoyar a grupos terroristas debido a sus "ambiciones neocoloniales", al considerar que "ya no se dan las condiciones indispensables para fomentar unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza recíproca, el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos y a la soberanía nacional".

Uagadugú acusó además a París de mantener un respaldo "activo" a "redes subversivas y a los terroristas que sumen al país y al Sahel en el luto y convertirlo en un paria de la comunidad internacional". "Ante estas pretensiones imperialistas de dominación de nuestro país y de sometimiento de nuestro pueblo, hemos optado por la responsabilidad y la soberanía", zanjó.

Las relaciones entre París y Uagadugú se degradaron drásticamente tras la llegada al poder de Ibrahim Traoré, actual presidente de transición y líder de la junta, tras el golpe de Estado de septiembre de 2022, que derrocó al entonces presidente electo, Roch Marc Christian Kaboré. El país ha registrado en los últimos años decenas de ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.