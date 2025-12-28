Burkina Faso asegura que 2026 será un año de "intensificación" de las acciones militares

Archivo - El ministro de Defensa de Burkina Faso, Célestin Simporé - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Burkina Faso ha afirmado que el año 2026 estará marcado por un refuerzo decisivo de las operaciones militares contra el terrorismo, con el objetivo de culminar la reconquista del territorio nacional.

Así lo ha manifestado el ministro de Defensa del país, el general Célestin Simporé, quien ha señalado que el próximo año será "decisivo" en materia de defensa y que su Ministerio prevé una "intensificación" de las acciones militares destinadas a combatir el terrorismo y restablecer plenamente la soberanía territorial del país, según declaraciones recogidas por la agencia africana de noticias APA.

Estas declaraciones se han producido durante la apertura de la segunda sesión ordinaria del Consejo Administrativo Sectorial Ministerial (CASEM) correspondiente a 2025, celebrada bajo el lema 'El principio de la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos'.

"Podemos decirles que estamos satisfechos con lo realizado", ha aseverado Simporé antes de incidir en que "las operaciones de campo continúan sin descanso".

En el seno del Ministerio de Defensa, esta sesión ha servido como balance tras varios meses de actividad con el fin de evaluar las acciones desarrolladas hasta el 30 de noviembre de 2025 y de fijar las prioridades estratégicas para el año 2026.

Según ha explicado el general, el CASEM ha constituido un ejercicio de transparencia que ha permitido examinar el informe de actividades del año anterior. El ministro ha afirmado que su departamento se ha mostrado satisfecho con los resultados obtenidos, subrayando que las operaciones militares sobre el terreno no se han detenido en ningún momento.

"La guerra es un proceso continuo. No estamos esperando a 2026 para continuar. Actualmente continúa sobre el terreno, es intensa y estamos logrando grandes resultados", ha apostillado el ministro de Defensa, subrayando que "el CASEM se alinea con la revolución popular progresista impulsada por el capitán Ibrahim Traoré", líder de la junta militar del país.

En ese contexto, Célestin Simporé ha instado a los funcionarios públicos a gestionar los recursos del Estado "con rigor y responsabilidad", a fin de "preservar estos logros para las generaciones futuras".

Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan grupos de autodefensa, a los que el Gobierno ha sumado 'voluntarios'.