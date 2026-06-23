Burkina Faso convoca al embajador de la UE en protesta por una resolución crítica de la Eurocámara

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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han convocado al embajador de la Unión Europea (UE) en Uagadugú para protestar por una resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo denunciando "la represión del espacio cívico y las libertades fundamentales" en el país africano, dirigido por una junta militar desde los golpes de Estado de 2022.

El ministro de Exteriores burkinés, Jean-Marie Traoré Karamoko, ha trasladado una queja formal al embajador del bloque en el país, Philippe Bronchain, al tiempo que ha mostrado la "desaprobación", la "decepción" y, "sobre todo, el malestar" que suscita esta resolución, propuesta por el eurodiputado francés Christophe Gomart.

Así, el jefe de la diplomacia burkinesa ha manifestado que la resolución se fundamenta en "informaciones erróneas" y ha defendido que el país "lleva mucho tiempo luchando contra la inseguridad junto a Malí y Níger", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Burkina Faso a través de redes sociales.

"Creemos que un parlamentario que presenta cifras erróneas sobre un país que no ha visitado ha mancillado la integridad del Parlamento Europeo con un discurso de tinte neocolonialista", ha explicado Karamoko, quien ha reiterado que el país "es totalmente soberano en materia de política interior".

En este sentido, ha cargado contra Gomart por sus declaraciones durante la sesión en la que se aprobó la resolución y le ha acusado de ocultar información para respaldar sus afirmaciones. "Este diputado sabe muy bien cómo empezó la situación de seguridad que vive ahora el país", ha argumentado.

"Dejando de lado la responsabilidad de la OTAN en la desestabilización de Libia, cuyas consecuencias han recaído sobre nuestros países, que venga a hablar con tanta libertad sobre la situación de seguridad nos parece, en cierto modo, malsano", ha zanjado Karamoko, quien ha pedido a Bronchain que traslade esta queja a la UE.

En su resolución, aprobada con 476 votos a favor, once en contra y 75 abstenciones, el Parlamento Europeo instó a las autoridades burkinesas "a defender la libertad de asociación, reunión y expresión en el país", tras criticar la "disolución y suspensión de organizaciones de la sociedad civil".

Así, destacó que "la libertad de prensa se encuentra gravemente amenazada", motivo por el que los europarlamentarios exigieron "que se levanten las restricciones impuestas a los medios de comunicación y que se permita a los periodistas trabajar con libertad y seguridad", así como la apertura de investigaciones "independientes" sobre las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos.

En esta línea, el texto denunció "la intimidación, el reclutamiento ilegal, el acoso, la detención arbitraria y las desapariciones forzadas en el país", al tiempo que reclamó a Uagadugú que revoque su decisión de retirarse del Tribunal Penal Internacional (TPI) y acometa la lucha antiterrorista "con pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario".

Por otra parte, los europarlamentarios mostraron su "profunda preocupación" por "la influencia de Rusia en Burkina Faso desde la expulsión de las fuerzas europeas", algo que, a su juicio "está contribuyendo a las violaciones de Derechos Humanos y a una deriva hacia el autoritarismo".