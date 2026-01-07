Burkina Faso desarticula un "intento de desestabilización" que incluía un plan para asesinar al presidente

Archivo - El líder de la junta y presidente de transición de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, durante una visita oficial a Rusia en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han confirmado la desarticulación de un supuesto "intento de desestabilización" que incluía planes para el asesinato de altos cargos, entre ellos el del líder del jefe de la junta, Ibrahim Traoré, al tiempo que ha acusado al expresidente de transición Paul-Henri Sandaogo Damiba de estar detrás de este presunto complot en el país africano.

El ministro de Seguridad burkinés, Mahamadou Sana, ha afirmado en declaraciones en la cadena de televisión pública, RTB, que las fuerzas de seguridad "han desarticulado por enésima vez" este "intento de desestabilización", antes de agregar que el objetivo era "asesinar a autoridades civiles y militares, empezando por la neutralización del camarada Ibrahim Traoré".

Sana, quien ha ensalzado la labor de las fuerzas de seguridad ha detallado que, una vez se materializara el asesinato de Traoré, estaba prevista "una intervención militar terrestre por parte de fuerzas exteriores" sin especificar, antes de apuntar directamente a Damiba como "actor principal" y como responsable de "concebir y planificar las acciones, buscar y movilizar fondos y reclutar a poblaciones civiles y militares".

"Los militares tenían como misión cooptar a otros militares y preparar grupos de acción con misiones bien determinadas, mientras que los civiles debían movilizar a las poblaciones y sus adeptos para poder apoyar la acción militar tras la misma", ha dicho Sana en la entrevista, publicada por el Ministerio de Seguridad burkinés a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha destacado que "una buena parte de la financiación provenía de Costa de Marfil" y ha afirmado que las autoridades siguen llevando a cabo operaciones para detener a otros sospechosos y "desmantelar sus redes". "Todas las personas implicadas en este asunto serán llevadas ante la Fiscalía y se les aplicará todo el rigor de la ley", ha advertido.

Sana ha hecho hincapié además en que "la situación está bajo control" y ha pedido a la población "mantener la calma", al tiempo que ha aplaudido las movilizaciones registradas a última hora del sábado en la capital, Uagadugú, en medio de las informaciones sobre un intento de golpe de Estado contra Traoré.

Los manifestantes se concentraron cerca del Palacio Presidencial y prometieron defender al líder de la junta militar entre especulaciones sobre un intento de asonada, si bien las autoridades de Burkina Faso no dieron entonces explicaciones sobre lo ocurrido ni se pronunciaron oficialmente sobre estas informaciones.

"Esta enésima movilización de la población para proteger a sus líderes y al camarada Ibrahim Traoré es prueba de su determinación a la hora de apoyar la marcha irreversible de la liberación de Burkina Faso de las cadenas del imperialismo", ha esgrimido Sana, quien ha hecho además un llamamiento a "la unidad nacional, la cohesión social y la vigilancia" para "reforzar" la "lucha contra el imperialismo".

La junta militar en pie en Burkina Faso desde el golpe de Estado de septiembre de 2022 ya afirmó en abril de 2025 haber desarticulado un "gran complot" destinado a "sembrar el caos total" y aseguró que los 'cerebros' de esta intentona estarían en Costa de Marfil, en línea con las reiteradas acusaciones de Uagadugú contra el país vecino por acoger a opositores y disidentes.

Las autoridades burkinesas han protagonizado un alejamiento progresivo de su anterior aliado, Francia, y se ha acercado a Rusia, al tiempo que ha forjado una alianza con las juntas de Níger y Malí para crear la Alianza de Estados del Sahel (AES) con el objetivo declarado de mejorar la coordinación a nivel de seguridad, ante los numerosos atentados yihadistas en esta zona del continente durante los últimos años.