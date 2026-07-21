Burnham anuncia la rebaja de los impuestos a la energía como primera medida para ayudar al coste de vida en Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, en su llegada a Downing Street. - Europa Press/Contacto/Tejas Sandhu

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este martes la rebaja de los impuestos a la energía como primera medida para ayudar a lidiar con el auge en el coste de la vida en el país, tras asumir la jefatura del Gobierno este lunes después de hacerse efectiva la dimisión de Keir Starmer.

"Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", ha afirmado el líder británico en un mensaje en redes sociales, un día después de que asumiera el puesto de primer ministro y anunciara su gabinete.

Burnham ha asumido las riendas del Gobierno declarando su intención de abrir un punto de inflexión y romper con la crisis política abierta en Reino Unido tras el referéndum del Brexit hace una década.

El nuevo 'premier' británico ha prometido impulsar los mayores cambios de los últimos 40 años para establecer "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" en el país que corrija los "caminos equivocados" en la década de los ochenta, en referencia a la era de Margaret Thatcher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Con la vista puesta en mejorar la economía de los ciudadanos de a pie, el exalcalde de Mánchester ha prometido un plan antes de finales de año con el que lanzará un nuevo modelo político y económico para la próxima década. Además, Burnham anunció su Ejecutivo con numerosos cambios con respecto al de Starmer, con David Miliband --líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía-- como ministro de Exteriores, y John Healey --responsable de Defensa hasta junio-- en el cargo de ministro de Finanzas como principales novedades.