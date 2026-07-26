Burnham asegura que defenderá los intereses de Reino Unido y discrepará con Trump en caso de ser necesario

El primer ministro británico, Andy Burnham - James Speakman/The Times/PA Wire / DPA

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha afirmado que defenderá los intereses de Reino Unido y discrepará en público con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de ser necesario en el marco de las tensiones geopolíticas con su aliado.

"Todos los líderes deberían hacer eso. Hay que defender interés nacional por encima de todo; eso es lo que se exige si se quiere desempeñar este cargo correctamente. Yo siempre antepondré los intereses de Reino Unido", ha señalado durante una entrevista con la cadena de televisión BBC.

En este sentido, el primer ministro ha asegurado que no aceptará una "opinión distinta" sin motivos. "Tendré expresar una opinión diferente que sea la adecuada para Reino Unido y eso es lo que haré. Mi fortaleza reside siempre en mantenerme cerca de la gente, cerca de la sociedad", ha dicho.

El magnate republicano mantuvo el martes una "muy buena conversación" con Burnham, quien se convirtió el lunes en el séptimo primer ministro británico en una década tras la dimisión de Keir Starmer como líder del Partido Laborista.

Las declaraciones de Burnham se producen el mismo día en que el ministro de Defensa, Wes Streeting, declinase responder a si se fía de Trump como socio y apuntase a que Washington no busca aliados que se sometan a él. "No le conozco, pero sí confío en Estados Unidos", ha dicho, tildando de "estrecha" la relación en materia de seguridad.

"Una de las cosas que diría sobre el presidente Trump es que no siempre nos gusta lo que dice ni siempre nos agradan sus métodos. Sin embargo, creo sinceramente que, cuando se escriba esta etapa de la historia, Europa le agradecerá al presidente Trump habernos sacado de nuestra autocomplacencia, habernos obligado a valernos por nosotros mismos y haber puesto fin a la excesiva dependencia de Estados Unidos en materia de defensa", ha dicho en una entrevista a Sky News.