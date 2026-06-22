Burnham confirma su candidatura a suceder a Starmer

Archivo - El exalcalde de Manchester y candidato a suceder a Keir Starmer , Andy Burnham. - Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Gran Mánchester y diputado en el Parlamento británico, Andy Burnham, ha confirmado este lunes su candidatura a suceder a Keir Starmer como líder laborista y primer ministro de Reino Unido, después del anuncio de su dimisión sucumbiendo a meses de críticas y polémicas que han puesto fin a su etapa como líder del Ejecutivo británico solo dos años después de vencer las elecciones generales en julio de 2024.

"Su decisión marca el inicio de una transición, y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso", ha anunciado Burnham en un mensaje en redes sociales en el que agradece a Starmer su "enorme servicio" a Reino Unido y su "liderazgo y dedicación durante un período tan difícil".

En todo caso, el experimentado político, que tuvo un papel en el gobierno de Gordon Brown a finales de la década de los 2000, ha prometido "estabilidad, seriedad y que se siga prestando atención a los asuntos que más importan". "Eso es exactamente lo que tendrá", ha dicho sobre las necesidades del país, después de una nueva dimisión del jefe del Ejecutivo, siendo seis los líderes que han pasado por Downing Street en la última década.

De esta forma, ha llamado a tener una transición ordenada, incidiendo en que el proceso que ahora se abre el 9 de julio para la sucesión de Starmer tiene que ser "un proceso positivo de renovación para nuestro partido y para nuestro país".

"A medida que avanzamos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté. La gente quiere ver avances en el crecimiento económico, el coste de la vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación", ha indicado en el mensaje con el que lanza su carrera a la disputa del liderazgo laborista.

En este sentido, ha recalcado que las convulsiones políticas "nunca deben distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas". "El movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia el futuro con confianza y determinación. Eso es lo que haremos a partir de ahora", ha dicho ara recalcar que la transición sea "positiva".