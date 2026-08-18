Burnham defiende que el apoyo británico a Ucrania es para defenderse de "la guerra ilegal de Putin"

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, durante una visita a Wolverhampton. - Hannah Mckay/PA Wire/dpa

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha señalado este martes que el apoyo a Ucrania sirve para que el país se defienda de la invasión rusa, después de que Rusia acusara a Londres de "optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana" y de intentar "infligir el máximo daño a través de terceros" a Moscú.

"Estamos brindando apoyo para que Ucrania pueda defenderse, y esa ha sido la postura británica durante todo este tiempo en el conflicto. Estaremos con nuestros amigos cuando lo necesitan", ha afirmado en declaraciones desde Wolverhampton, recogidas por la cadena de televisión Sky News.

Burnham ha subrayado que Londres apoyará a Kiev "al 100%" ante lo que ha calificado como una "guerra ilegal liderada por Vladimir Putin".

Estas palabras llegan después de que la Embajada de Rusia en Reino Unido haya señalado a Londres por el uso de parte de Kiev de drones británicos "para realizar ataques en territorio ruso". "Confirman que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana, mientras hipócritamente profesa un deseo de paz", ha denunciado la legación diplomática en un comunicado difundido en redes.

De esta forma, la diplomacia rusa ha acusado a Reino Unido de "actuar como cómplice y coautor de los sangrientos crímenes y ataques terroristas cometidos por neonazis ucranianos" y ha avisado de que "inevitablemente tendrán consecuencias por las que deberá rendir cuentas".