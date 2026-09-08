Burnham defiende el pragmatismo con China y promete una relación "franca y constructiva" con Xi

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. - Stephen Chung / Zuma Press / Europa Press / Contac
MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha defendido este martes su compromiso con una cooperación "pragmatica" con China, al mismo tiempo que ha prometido mantener una relación "franca y constructiva" con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.
Tras mantener su primer contacto telefónico, Downing Street ha informado de que ambos líderes "reafirmaron su compromiso con una asociación estratégica integral entre Reino Unido y China, de carácter duradero y estable".
"Abordaron la importancia de una cooperación pragmática para promover los intereses británicos y chinos y hacer frente a los desafíos globales compartidos", ha asegurado el Ejecutivo británico en un comunicado.
Burnham en todo caso ha prometido que afrontará las relaciones "de manera franca y constructiva" abordando cuestiones "que son importantes para ambos países". De esta forma, Londres ha afirmado que Burnham planteó cuestiones de "seguridad interna, la guerra de Rusia en Ucrania, Hong Kong, los Derechos Humanos y determinados casos consulares de especial importancia".