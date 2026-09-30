Burundi anuncia que aceptará migrantes deportados desde EEUU

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Burundi. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burundi han anunciado que aceptarán la llegada de migrantes deportados desde Estados Unidos, a los cuales espera "ayudarles a integrarse en la sociedad", si bien no han dado detalles de cómo se llevarán a cabo los procedimientos.

Nancy Ninette Mutoni, portavoz del presidente del país, Evariste Ndayishimiye, ha indicado durante una rueda de prensa que el país ya se está preparando para acoger a los deportados y ha destacado la política migratoria de Burundi al respecto, según informaciones recogidas por el portal Andika Magazine.

En este sentido, ha afirmado que las personas que lleguen al país procedentes de Estados Unidos "recibirán acompañamiento para facilitar su integración y convivencia pacífica con el resto de los residentes, respetando al mismo tiempo los valores culturales y las leyes de Burundi".

Mutoni ha apuntado así a que, conforme a la legislación burundesa, los recién llegados "podrán solicitar la ciudadanía", pero no ha revelado cuántas personas está previsto que lleguen próximamente ni cuándo lo harán. Tampoco ha ofrecido detalles sobre sus nacionalidades o su situación migratoria.

Estas declaraciones se producen en un momento en que Estados Unidos amplía su política para deportar migrantes a países distintos de sus naciones de origen, sin que estos tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes sobre posibles riesgos de persecución en el país de destino.

Este mismo martes, el Tribunal Supremo ha suspendido la orden de un tribunal inferior que obligaba a las autoridades notificar a los deportados el país de traslado, a la espera de emitir un fallo definitivo.