Una cadena alemana elimina partes de un reportaje sobre disturbios en Belfast por una demanda de Elon Musk

La Policía britránica durante las protestas de Belfast. - Europa Press/Contacto/Zhao Jiasong

BERLÍN 16 Jun. (DPA/EP) -

La cadena de televisión pública alemana ZDF ha decidido este martes eliminar partes de un reportaje sobre los disturbios ocurridos recientemente en la ciudad norirlandesa de Belfast después de que el empresario estadounidense Elon Musk emprendiera acciones legales en su contra.

El abogado de la propia cadena ha indicado que Musk envió una carta previamente exigiendo que se confirmara la retirada de partes de la pieza televisiva en cuestión al considerar que eran totalmente falsas.

Así, la cadena ha apuntado que se ha procedido a eliminar la parte polémica de la introducción del reportaje. De esta manera, la introducción ha quedado acortada "por motivos legales", tal y como se puede leer en la página web de la ZDF.

El reportaje fue publicado el 12 de junio bajo el título 'Disturbios en Belfast: Cómo Musk aviva las protestas'. En la introducción, se afirmaba que una turba racista estaba persiguiendo a personas migrantes y añadía que estas acciones habían sido propiciadas por las palabras de Musk, entre otros.

Tras un ataque con arma blanca ocurrido el 8 de junio en la capital de Irlanda del Norte, en el que la víctima perdió un ojo a manos de un agresor de origen extranjero, se produjeron varios días de violentos disturbios en Belfast. El presunto agresor, de nacionalidad sudanesa, ha sido acusado de intento de asesinato.

Tras el ataque, el activista británico de extrema derecha Tommy Robinson hizo un llamamiento a la población de la ciudad para que saliera a las calles, en una publicación que Musk compartió. Los disturbios han derivado en enfrentamientos que se han saldado con decenas de agentes heridos y manifestantes detenidos.