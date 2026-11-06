La cadena británica Sky News recibe una "amenaza de seguridad" en plena alerta a medios y vuelos en Europa

Archivo - Logo de Sky News en un teléfono móvil (archivo) - Ahmed Fesal Bayaa / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena de televisión británica Sky News ha recibido este viernes una "amenaza de seguridad", horas después de que la irlandesa RTÉ evacuara su sede por una amenaza de bomba y en medio de las alertas a decenas de vuelos entre destinos europeos, incluidos varios durante la jornada.

"Sky ha sido hoy una de las organizaciones de medios que han recibido una amenaza de seguridad", ha señalado un portavoz de la cadena en declaraciones concedidas a Europa Press. "Hemos llevado a cabo una evaluación de seguridad y hemos informado del asunto a las autoridades competentes", ha destacado.

"La seguridad y el bienestar de nuestros compañeros son nuestra principal prioridad, y estamos colaborando estrechamente con las autoridades para garantizar que tanto nuestro personal como nuestras operaciones permanezcan protegidos", ha apostillado, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Durante las últimas horas ha sido evacuada la sede de la cadena pública irlandesa en Dublín tras una amenaza de bomba, mientras que más de una decena de vuelos --entre ellos uno entre España y República Checa-- se han visto afectados por amenazas similares, si bien las autoridades han afirmado que por ahora no se han hallado riesgos en estos lugares.