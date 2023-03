La Cámara Baja del Parlamento de Jordania respalda expulsar al embajador de Israel

Amán ha protestado después de que un ministro israelí negara la existencia del pueblo palestino frente a un mapa del Gran Israel



MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Baja del Parlamento de Israel ha aprobado este miércoles recomendar la expulsión del embajador de Israel en Amán tras las controvertidas declaraciones del ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que negó la existencia del pueblo palestino durante un acto en París en el que compareció ante un mapa del Gran Israel, que incluye Jordania.

Los parlamentarios han expresado su respaldo a la petición tras las declaraciones de Smotrich y han mostrado su apoyo al rey, Abdalá II, y a las Fuerzas Armadas, según ha informado la agencia estatal palestina de noticias, Petra.

El presidente de la Cámara de Representantes, Ayman Safadi, ha reclamado al Gobierno "medidas efectivas" contra Smotrich por el uso del citado mapa y ha hecho hincapié en que "es algo que no puede ser tolerado y que constituye una violación del acuerdo de paz (de 1994) y de las normas internacionales".

"Las afirmaciones del ministro del Gobierno de ocupación reflejan la postura extremista del Ejecutivo (israelí) y sólo reforzarán el apoyo de los jordanos a su cúpula, Ejército y servicios de seguridad, así como la determinación de los palestinos ante la maquinaria de guerra y destrucción", ha sostenido, según una transcripción de su discurso publicado en la página web del Parlamento jordano.

En esta línea, Safadi ha acusado a las autoridades de Israel de "profanar los lugares santos musulmanes y cristianos en Jerusalén" y ha agregado que "sus acciones criminales y extremistas socavan todos los esfuerzos para lograr una paz exhaustiva". "La comunidad internacional está ante la responsabilidad de posicionarse del lado de la autodeterminación de un pueblo o de un Gobierno extremista", ha zanjado.

El Gobierno de Jordania convocó al embajador israelí tras las declaraciones de Smotrich, mientras que el Ministerio de Exteriores palestino reclamó al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emita "inmediatamente" una orden de arresto contra el ministro, al que tildó de "terrorista racista" que "ha violado todas las leyes" con sus declaraciones.

Smotrich indicó el lunes desde París que el pueblo es palestino un invento "de algunos árabes de la región para luchar contra el movimiento sionista". "No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino", señaló. "El argumento de que no existe un pueblo palestino también debería escucharse entre los árabes en Israel y entre los 'judíos confundidos'", zanjó.