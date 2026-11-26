Archivo - Imagen de la Cámara de Diputados - Roberto Monaldo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de Italia ha aprobado este jueves la ley que prohíbe el uso de los velos islámicos que cubren el rostro femenino (el burka y el niqab) en las escuelas del país.

La votación se ha saldado con 142 diputados a favor de la enmienda, redactada por el Gobierno de la primera ministra de derechas, Giorgia Meloni, mientras que 112 votaron en contra.

La cámara alta, el Senado, ya había dado su visto bueno al proyecto de ley educativa después de que Meloni promulgara en principio la prohibición tras las vacaciones de verano.

La medida fue establecida inicialmente por el Consejo de Ministros mediante un decreto, que ahora ha sido sustituido por esta ley.

Además, a partir del curso escolar 2027-2028, se establecerá un límite del 30% en las clases de primer año -en todos los niveles educativos- para los alumnos extranjeros que no posean un dominio suficiente del idioma italiano.

Esta cuota se aplica a los menores que no tienen la nacionalidad italiana, que no nacieron en Italia y que no han asistido a un centro de educación infantil italiano durante al menos dos años.

En el caso de la educación secundaria, para quedar exentos de esta cuota, los alumnos deben haber cursado estudios en escuelas italianas durante al menos tres años. Asimismo, se exigirá a los padres que aprendan italiano.