La Cámara de Representantes aprueba la reforma electoral propuesta por Trump y envía el proyecto al Senado

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ha aprobado este miércoles el proyecto de ley electoral a propuesta del partido del presidente Donald Trump, que pretende implementar nuevos requisitos para que los ciudadanos puedan registrarse y ejercer su derecho a voto.

La denominada Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense ('SAVE America') ha salido adelante en la Cámara Baja en una votación de 218 a 213, en la que el demócrata por Texas Henry Cueller fue el único congresista de su partido que la apoyó.

La iniciativa deberá pasar ahora al Senado para su aprobación definitiva, en lo que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha defendido esta semana como "una legislación de sentido común para garantizar que los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses: es así de simple".

Con todo, la bancada republicana del Senado apenas cuenta con 53 escaños, por debajo del umbral necesario de 60, con lo que la propuesta de ley apunta a fracasar en la eventual votación, un desenlace que se habría evitado con la eliminación del filibusterismo --que obliga a alcanzar la mayoría de 60 escaños--, defendida por Trump en anteriores ocasiones pero con divisiones en el seno del Partido Republicano.

La ley "Salvar Estados Unidos" exige a los electores la entrega de documentación "en persona" que acredite que están en posesión de la ciudadanía estadounidense, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, para poder registrarse para votar en las elecciones federales.

Asimismo, exige una identificación con fotografía para depositar su voto en las urnas e introduce nuevas normas para ejercer el voto por correo, incluida la presentación de una copia de identificación válida al solicitar y emitir el voto en esta modalidad.

Desde el Partido Demócrata han criticado esta iniciativa al considerar que está diseñada para privar del derecho a voto a los estadounidenses, dado que el voto de extranjeros sin nacionalidad ya es ilegal y muy poco frecuente. Además, la ley actual establece sanciones penales para aquellos electores que no hayan declarado su ciudadanía bajo juramento.

"Este es un intento desesperado de los republicanos por distraer. La llamada Ley SAVE no se trata de la identificación de votantes, sino de la supresión del voto. Y no tienen ninguna credibilidad en este asunto", ha denunciado el congresista demócrata Hakeem Jeffries, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena NBC News.