La Cámara de Representantes de EEUU rechaza una resolución para obligar a Trump a retirar tropas de Líbano

Archivo - La representante demócrata Rashida Tlaib (Minnesota), impulsora de la resolución - Europa Press/Contacto/Raphael Liy - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha rechazado con holgada mayoría este jueves una resolución para obligar al presidente Donald Trump a retirar de Líbano a todo militar estadounidense cuyo despliegue no haya aprobado, premisa rechazada por más de la mitad de la bancada demócrata, cuyo liderazgo ha alegado que "en la actualidad, no hay militares estadounidenses participando en operaciones de combate" en territorio libanés.

Un total de 324 representantes han votado en contra de la resolución de poderes de guerra --206 republicanos y 117 demócratas--, mientras que apenas 92 han dado su apoyo al texto, todos ellos demócratas menos el republicano Thomas Massie, cuyo enfrentamiento con Trump se ha intensificado en los últimos meses.

El proyecto ha sido impulsado por la congresista demócrata Rashida Tlaib (Minnesota), quien ha atribuido al Gobierno de Estados Unidos "participación y apoyo operativo" en la "brutal invasión, los bombardeos indiscriminados y la campaña de limpieza étnica que el régimen israelí de apartheid lleva a cabo en Líbano".

Asimismo, ha denunciado el uso de fósforo blanco --una sustancia química dispersa en proyectiles de artillería, bombas y cohetes que se enciende cuando se expone al oxígeno-- por parte de Israel contra "barrios residenciales" libaneses, un uso denunciado por organizaciones como la ONG Human Rights Watch al que la congresista ha agregado ataques contra tierras agrícolas.

"El único lugar en todo el hemisferio norte que actualmente carga municiones de fósforo blanco es aquí mismo, en Estados Unidos, en Arkansas", ha subrayado, para más tarde asegurar en una declaración en vídeo compartida en redes que "Trump está ayudando a dar luz verde a estos ataques, a los bombardeos indiscriminados, al uso de fósforo blanco, a los ataques contra periodistas (y) personal médico".

Sin embargo, su propuesta no ha tenido gran acogida en las filas de su partido, cuyo liderazgo ha emitido un comunicado manifestando que "no hay militares estadounidenses participando en operaciones de combate ni en hostilidades en Líbano", razón en la que han sustentado el voto negativo a la resolución impulsada por Tlaib.

"Los demócratas de la Cámara de Representantes estamos comprometidos con poner fin a la imprudente y costosa guerra elegida por Donald Trump en Irán. Tampoco apoyamos ningún intento de la Administración Trump de involucrar a Estados Unidos en una guerra en Líbano o en otras partes de Oriente Próximo", han subrayado el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries; la coordinadora demócrata en la Cámara, Katherine Clark, y el presidente del grupo parlamentario, Pete Aguilar.

Asimismo, han mostrado su apoyo "al pueblo libanés, al Gobierno de Líbano y a las Fuerzas Armadas libanesas en sus esfuerzos por vivir en paz y derrotar a (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá, una organización terrorista violenta que es enemiga acérrima de Estados Unidos", en una declaración que contrasta con la de su compañera de filas, entre otros factores, por la alusión al grupo chií y a la nula mención a Israel.

De cualquier modo, Jeffries y el resto del liderazgo demócrata en la Cámara han considerado que" el mejor instrumento legislativo para mantener a las tropas estadounidenses fuera de Líbano es la resolución sobre poderes de guerra presentada ayer (miércoles) por la representante Rashida Tlaib, con el pleno apoyo y la colaboración del miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks".

"En consecuencia, votaremos 'No'", han precisado antes de expresar su deseo de "trabajar con la congresista Tlaib para apoyar y crear consenso en torno" al citado texto introducido en la víspera, una promesa que la representante de Minnesota espera que "el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes cumpla rápidamente", según recoge en su propio comunicado.