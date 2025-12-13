Camboya acusa a Tailandia de nuevos ataques a pesar del anuncio de alto el fuego de Trump

Un puente dañado en Camboya por el Ejército de Tailandia. - Europa Press/Contacto/Wu Changwei

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Camboya ha asegurado este sábado que el Ejército tailandés ha atacado posiciones camboyanas en la frontera entre ambos territorios, a pesar del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que sostenía que la noche del viernes las autoridades de ambos países cesarían los ataques que han escalado en los últimos días.

"Las fuerzas militares tailandesas continuaron disparando contra las fuerzas camboyanas en la Región Militar 5 el 13 de diciembre de 2025, desde las 19.00 horas (hora local) del 12 de diciembre de 2025 hasta las 08.00 horas (hora local) del 13 de diciembre de 2025", ha indicado el Ministerio camboyano en su cuenta de la red social X.

En concreto, Nom Pen ha denunciado que Bangkok ha bombardeado la comuna de Thma Da --en el oeste del país--, en la provincia de Pursat, con aviones de combate F16 utilizados para lanzar hasta siete bombas sobre esta población. Igualmente, Camboya, en un detallado seguimiento, ha recogido múltiples ataques contra infraestructuras y aldeas a lo largo de la noche, intensificando la oleada de incidentes violentos a primeras horas de la mañana.

El inquilino de la Casa Blanca había dado por terminada la escalada de tensión horas antes de estos enfrentamientos tras mantener una conversación telefónica este viernes con los mandatarios de ambos países con el objetivo de mantener el acuerdo de paz firmado en octubre en la capital de Malasia, Kuala Lumpur.

"Esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original firmado conmigo, (y) con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim", declaró Trump.

Sin embargo, poco después de la conversación ya el primer ministro tailandés ha afirmado que ha "explicado" al mandatario norteamericano que Bangkok no tenía "otra opción que defender las vidas de su gente" porque "de lo contrario, (Trump) habría malinterpretado que (empezamos) a atacar a Camboya", en declaraciones a la prensa recogidas por el diario 'Bangkok Post'.

"A veces hay que responder para que escuchen y se den cuenta de que no pueden hacernos esto. No somos un país donde se pueda hacer lo que se quiera", ha aseverado Charnvirakul.

El mandatario tailandés ha decidido este viernes disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas con el fin de "devolver el poder al pueblo", en línea con la promesa realizada al llegar al cargo en septiembre --tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra por afear al Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen-- de ir a la urnas antes de cuatro meses, a pesar de estar en medio de una escalada violenta con el país vecino.

Los últimos enfrentamientos registrados en la zona se han saldado con más de una veintena de muertos, además de más de medio millón de personas desplazadas a ambos lados de la frontera. Los ataques comenzaron el lunes cuando Tailandia atacó posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.