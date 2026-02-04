Camboya protesta ante Tailandia por la visita de altos cargos militares a una zona ocupada

Archivo - Imagen de archivo de soldados ante un edificio alcanzado por un ataque en Tailandia. - Wissarut Weerasopon/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camboya han presentado este miércoles una nota de protesta ante el Gobierno de Tailandia tras la visita sin autorizar de un grupo de altos cargos de las fuerzas tailandesas a territorio camboyano, entre ellos el jefe de la Inteligencia del Ejército, ante el repunte de las tensiones entre las partes.

El Ministerio de Exteriores camboyano ha presentado una protesta formal por la presencia de estos militares en el distrito de O Smach, en la provincia de Meanchey, un incidente que tuvo lugar el lunes, según un comunicado. Esta visita no contaba con autorización previa de las autoridades de Camboya y "constituye una violación de la soberanía y la integridad territorial del país", recoge el texto.

La zona en la que ha tenido lugar está situada a unos 397 metros del paso fronterizo de O Smach, la cual se encuentra ocupada por las Fuerzas Armadas de Tailandia desde que se hicieron con el control durante los combates que tuvieron lugar el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, Camboya rechaza categóricamente este tipo de operaciones militares por parte de Bangkok y asegura que se trata de "maniobras ilegítimas que violan la Carta de Naciones Unidas y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)". "Es un intento de legitimar la ocupación del territorio camboyano", ha añadido.

"Condenamos las acciones de Tailandia y reafirmamos nuestro compromiso a buscar una resolución a todas las disputas con Tailandia, así como con sus vecinos, mediante vías pacíficas y de acuerdo con el Derecho Internacional", ha zanjado el Ministerio.

A pesar de la tregua alcanzada en diciembre tras semanas de combates, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde los últimos ataques han dejado más de un centenar de muertos y más de un millón de desplazados en ambos territorios.