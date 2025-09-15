Camboya rechaza las acusaciones sobre el supuesto despliegue de drones en la frontera con Tailandia

Archivo - Imagen de archivo de varios vehículos del Ejército de Camboya en Nom Pen, la capital del país. - Europa Press/Contacto/Sovannara - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camboya han rechazado este lunes las acusaciones vertidas contra sus Fuerzas Armadas por el supuesto despliegue de drones en la frontera con Tailandia, país con el que alcanzó un "estricto" alto el fuego tras varios días de conflicto armado el pasado mes de julio.

El Ministerio de Defensa camboyano ha reafirmado que estos despliegues no han tenido lugar y ha tildado las acusaciones de "falsas" e "infundadas". "Esto solo aumenta el peligro de que se produzca un aumento de la tensión entre los dos países", ha lamentado la portavoz del Ministerio, Maly Socheata, durante una rueda de prensa.

"Estas acusaciones falsas no solo aumentan la tensión sino que afectan gravemente a la confianza mutua entre las partes", ha afirmado, al tiempo que ha detallado que "no se han desplegado artefactos de ningún tipo sobre territorio tailandés". "Pedimos a Bangkok respetar los principios acordados previamente para evitar difundir este tipo de informaciones falsas", ha apuntado.

Nom Pen ha subrayado la importancia de mantener "diálogos constructivos como una cuestión crucial para reducir las tensiones y evitar una percepción negativa por parte de la opinión público. Esto garantiza las conversaciones de paz", ha aseverado, según informaciones del diario 'The Khemer Times'.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso "firme" del país con el alto el fuego alcanzado el 28 de julio en Putrajaya, Malasia. "Queremos honrar estos acuerdos", ha destacado la portavoz, que ha asegurado que el país se ha comprometido "con la paz, la estabilidad y la cooperación".