Camerún cifra en 20 los muertos por la violencia registrada tras las elecciones presidenciales de octubre

Archivo - Recuento de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de octubre de 2025 en Camerún en un colegio electoral en la capital, Yaundé (archivo) - Europa Press/Contacto/Wang Ze - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camerún han cifrado este martes en 20 el número de muertos a causa de los episodios de violencia registrados tras las elecciones presidenciales celebradas el 12 de octubre, en las que el actual jefe de Estado, Paul Biya, obtuvo un octavo mandato al frente del país en medio de denuncias de fraude por parte del principal candidato opositor, Issa Tchiroma Bakary.

El ministro de Administración Territorial, Paul Atanga Nji, ha detallado que un total de trece personas murieron en Litoral, incluidas cuatro durante una estampida, a las que se suman tres fallecidos en Norte y Este, respectivamente, y otro en la región Oeste, según ha recogido el portal de noticias Actu Cameroun.

Asimismo, ha destacado que las fuerzas de seguridad detuvieron a 1.243 sospechosos durante las protestas contra las presuntas irregularidades y la victoria de Biya, que ha sido rechazada por Tchiroma Bakary, quien sostiene que los resultados de las actas le dan la victoria y se ha autoproclamado como nuevo presidente del país africano.

Biya, de 92 años, se impuso en dichos comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60 por ciento de los respaldos.

El mandatario tomó posesión en una ceremonia celebrada el 6 de noviembre para otro mandato de siete años al frente del país --que dirige desde hace 43 años--, en medio de las dudas sobre su estado de salud, especialmente debido a sus escasas apariciones públicas durante los últimos años, incluidos pocos actos de campaña de cara a las presidenciales.