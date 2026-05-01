Camerún mata a catorce supuestos terroristas en una operación en una de sus regiones anglófonas

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MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Camerún ha anunciado este viernes la muerte de catorce supuestos terroristas en una operación llevada a cabo en la Región Noroeste, una de las dos de mayoría anglófona, sumidas desde hace años en un conflicto con las autoridades centrales.

El Ministerio de Defensa camerunés ha indicado en un comunicado que la operación fue lanzada en Dzerem Nyam, en el departamento de Bui, para "neutralizar a peligrosos terroristas de diversas facciones, reunidos bajo el mando del 'General Capo' para preparar ataques violentos en la región".

Así, ha manifestado que la operación derivó en un enfrentamiento armado con los sospechosos, antes de apuntar que entre los muertos hay once hombres y tres mujeres y agregar que las fuerzas de seguridad incautaron además armas, explosivos y otros materiales, según ha recogido el portal camerunés de noticias Actu Cameroun.

Las regiones anglófonas de Camerún --Noroeste y Suroeste, otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés-- se han visto sacudidas por el conflicto a raíz de la represión de los movimientos separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno respondió mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.